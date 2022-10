Prensa inglesa da por hecho que Manchester United ‘correrá’ a Cristiano Ronaldo para 2023

El drama de Cristiano Ronaldo en el Manchester United parece que no tiene fin y ahora el medio inglés The Telegraph aseguró que el portugués no renovará su contrato con los Red Devils en 2023 y saldrá del club en el próximo mercado de fichajes en verano.

La decisión ya estaría tomada según el propio diario inglés y cerraría de una vez por todas la relación entre Cristiano Ronaldo y Manchester United, luego de varios meses de declaraciones de inconformidad entre ambas partes.

El tabloide también asegura que no solo sería un hecho la salida de Ronaldo del club sino que además su partida se podría adelantar en este mercado de invierno en caso que llegara una oferta considerable tanto para el Bicho como para el club.

La decisión del DT Erik Ten Hag también será clave en la posible salida de Cristiano del club de Manchester, considerando fundamental su rendimiento y su actitud en lo que resta de campaña.

¿El Chelsea figura como uno de los candidatos para acoger a Cristiano Ronaldo?

En el pasado mercado de transferencias el Chelsea fue uno de los que mostró interés en Ronaldo y varios rumores apuntan a que la negativa de Thomas Tuchel a que el club fichara al atacante terminó con el DT alemán fuera del club.

Ahora Todd Boehly, nuevo dueño de los Blues, podría volver a intentar adquirir al luso para su delantera aunque de momento habría que esperar hasta el mes de enero cuando se abre el nuevo período de fichajes de invierno.

