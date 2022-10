¿Cristiano Ronaldo tiene depresión por la muerte de su bebé? Esto fue lo que realmente dijo su psicólogo

Complicado, así es el momento que está atravesando Cristiano Ronaldo. En el plano deportivo no ha podido asentarse en el once titular de Erik Ten Hag, después de haber pedido que lo traspasaran el pasado verano. Mientras que en el personal viene de superar la pérdida de uno de los mellizos que tuvo con Georgina Rodríguez, su compañera sentimental.

Es por esto que el astro luso habría tomado la decisión de buscar ayuda profesional. Hace unas semanas recibió la visita del psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson, conocido por sus publicaciones en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. “Encantado de verte, mi amigo”, publicó CR7 en una publicación de Instagram con Peterson, sin dar mayores detalles.

¿Cristiano Ronaldo tiene depresión?

Posteriormente, el periodista británico Piers Morgan invitó al doctor Peterson en su programa. Este comentó que Cristiano había tomado terapia y parecía mucho mejor después de reunirse con Jordan, a lo que el canadiense contó: “Eso es lo que sucede cuando pasas el rato con réprobos como yo. Me invitó a ir a verlo. Hace unos meses, había tenido algunos problemas en su vida y un amigo suyo le envió algunos de mis videos”. "Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 27, 2022

Durante su relato, el experto en psicología agregó: “Luego leyó uno de mis libros y lo encontró útil, quería hablar. Fui a su casa y charlamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, hablamos sobre sus empresas y, sobre todo, de lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando”.

A raíz de esta entrevista, en las redes sociales se especuló que el delantero, de 37 años de edad, estaría pasando por un cuadro depresivo. Sin embargo, este diagnóstico no fue confirmado por el famoso terapeuta. Cristiano Ronaldo, por su parte, se prepara para disputar el derby de Manchester en el Etihad Stadium.

¡Falso! Investiguen.— Johana Mata (@joha_tech) September 30, 2022

También puedes leer:

– Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ¿es posible que se vean en la final del Mundial Qatar 2022?

– Mamá de Cristiano Ronaldo predice el próximo destino de su hijo: “No pudo ser este año, quizás el próximo”

– Madre del niño al que Cristiano Ronaldo agredió pide justicia: “Mi hijo habla todos los días de lo que le pasó”

– Chucky Lozano y Luis Díaz “jubilan” con su velocidad a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el FIFA 23