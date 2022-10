Rusia libera al director de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia

El director gereral de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, detenido el viernes por Rusia, que controla el sitio, fue liberado, anunció este lunes, anunció el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que tiene expertos en el lugar.

“Saludo la liberación de Igor Murashov”, dijo en Twitter el director general de la instancia, Rafael Grossi. “Recibí la confirmación de que regresó a casa sano y salvo”, agregó.

The first photo of the General Director of ZNPP Igor Murashov after his release from Russian captivity pic.twitter.com/kHyrmGmwlZ — Malinda 🇺🇸 🇺🇦 🇵🇱 🇨🇦 (@TreasChest) October 3, 2022

Murashov había sido detenido por una “patrulla rusa” cuando iba de la central hacia la ciudad de Ernogodar, controlada por los rusos, según el operador ucraniano Energoadom. Luego, fue “conducido con los ojos vendados hacia un lugar desconocido”, según la misma fuente.

“Este crimen es un nuevo acto de terrorismo de Estado de parte de Rusia y representa una grave violación del derecho internacional”, condenó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa. Está ocupada desde inicios de marzo por las tropas rusas y situada no lejos de la línea del frente de demarcación entre los territorios controlados por Ucrania y por Rusia.

La central se encuentra además en uno de los territorios ucranianos anexados ilegalemente el viernes por Rusia. Una delegación del OIEA está desde el mes pasado en el lugar.

También lee:

· Video muestra a tropas ucranianas bailando tras la recuperación de la ciudad clave de Lyman

· VIDEO: Putin firma decreto de anexión de cuatro territorios ucranianos

· Votan referéndum sobre la adhesión de la “República Popular de Luhansk” a Rusia