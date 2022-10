Ya era hora: Shaquille O’Neal finalmente aprendió a lanzar tiros libres y lo demostró en redes sociales [Video]

Durante un evento en el que participó junto a la prensa Shaquille O’Neal demostró que aún tiene margen de mejora en el baloncesto, a pesar que se retiró en el año 2011, y todo gracias a que el exLakers se dejó ver lanzando tiros libres.

En dicho espectáculo O’Neal decide tomar varios objetos casi circulares (porque no eran balones) y aprovechando el apoyo del público presente decide lanzarlos con dirección a un aro improvisado… Y los acertó todos.

En total, el expívot realizó tres intentos y consiguió anotar los tres en el aro, desatando la algarabía de todos los que estaban junto a él.

Tras esto tomó sus redes sociales para subir el video y dejar constancia de su hazaña, aunque lo curioso fue el mensaje que le añadió: “Sigan hablando de mis tiros libres”.

Pero esta no es la única prueba que demuestra que ahora es mejor “desde la línea”; en marzo de este año durante un concierto que brindó con su alter ego DJ Diesel el público llevó un tablero portátil y le lanzó una pelota para que la intentara atinar, con la sorpresa que O’Neal logró la inédita cesta. Free throws look different these days @djdiesel pic.twitter.com/J76L4DVOGY— SHAQ (@SHAQ) March 21, 2022

Los tiros libres de Shaquille O’Neal siempre fueron su punto más débil en su carrera de 19 años en el mejor baloncesto del mundo. En total fueron 5,317 lanzamientos errados desde la línea, lo que le sirvió para acumular apenas un 52,7 % de acierto que se traducen casi en una de cada dos ejecuciones falladas.

Su baja efectividad ha sido motivo de burlas y risas hasta por parte de él mismo, al aparecer en la película Scary Movie 4 como el propio Shaq’ fallando tiros libres en su búsqueda para sobrevivir, todo eso como una parodia de la saga Saw.

También te podría interesar: