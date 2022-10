Adamari López señala que el universo no la entiende y le dicen: “Hay problemas auditivos allá arriba”

Adamari López ha vuelto a desatar las risas y los comentarios de sus seguidores de Instagram al publicar un corto video en el que se mete en un personaje y vocaliza mientras el audio predeterminado suena.

En esta oportunidad la presentadora boricua de ‘Hoy Día’ le habló al universo y aseguró que este no la estaba entendiendo tal como ella desea. “Ya va universo no me estás entendiendo bien: no quiero dolores, quiero dólares”, dijo López desde el patio de su casa, de espaldas a la casa de muñecas de su hija Alaïa.

Este mensaje de la boricua causó la reacción de muchos de sus seguidores, quienes le dejaron casi 100,000 me gustas y varios comentarios: “Hay problemas auditivos allá arriba”, “En esas estamos todos”, “A mi también me entendió mal son DÓLARES NO DOLORES”, “A mi tampoco me entiende”, “Así es mi amado universo” y “Si así mismo. Muchas veces una letra hace la diferencia” fueron parte de las reacciones de sus seguidores en esta ocasión.

Adamari López ha popularizado mucho este tipo de videos en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 8,1 millones de seguidores. Esta cantidad de fanáticos en esta red social la boricua los ha conseguido desde enero del 2012, fecha en la que se unió a esta plataforma digital.

Además de este tipo de contenido gracioso Adamari López también comparte parte de su trabajo y de su vida personal junto a su hija Alaïa. Hace algunos días a la pequeña le dedicó una publicación: “Los momentos más felices son a su lado”, le dijo la boricua junto a una foto en la que ambas se combinan en camisas blancas y al fondo se ver el mar y la luna llena en el cielo y reflejada en el agua.

