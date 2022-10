Jeffrey Dahmer: Lentes que uso el asesino se pondrán a la venta por $150,000 dólares

Un par de anteojos que utilizó el asesino Jeffrey Dahmer en prisión se pondrán a la venta por un costo de $150,000 dólares.

A raíz del renacimiento más reciente de Netflix de misterios sangrientos y crímenes reales, el último de los cuales es “Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, las “ventas de recuerdos de culto” se han disparado.

Ahora, a pesar de la fuerte reacción de las familias de sus víctimas, los crímenes caníbales de Dahmer han sido desenterrados una vez más, provocando un interés de locura.

Taylor James, de Cult Collectibles en Vancouver, Canadá, le dijo a TMZ que había obtenido los anteojos que pertenecían al asesino de Milwaukee de la ex ama de llaves del padre de Dahmer.

Estas son las gafas que usó el asesino Jeffrey Dahmer en prisión, y ahora se venderán por Cult Collectibles en $150,000 dólares, tras el éxito de su dramatización en Netflix "Monster: The Jeffrey Dahmer Story". pic.twitter.com/RIBeAeBEMo — Las Crónicas de Gabo (@paranormalrv) October 4, 2022

Varios otros artículos a la venta incluyen documentos y correspondencia de abogados, fotos familiares, biblias y cubiertos de su apartamento, aunque muchos ya se agotaron, pero puedes ver el resto AQUÍ.

Ahora James está dispuesto a separarse de los anteojos, pero por un precio asombroso.

En declaraciones al medio, Taylor dijo que a principios de este año se llevó a una venta privada de otras gafas de Jeffrey a un postor de alto perfil.

Jeffrey Dahmer fue encarcelado de por vida en 1992 después de ser declarado culpable de 16 asesinatos. Sin embargo, no duró mucho, ya que un compañero de prisión lo mató a golpes.

Serial killer Jeffrey Dahmer’s eye glasses are sold for R2.6 million https://t.co/b1yg2j0N5u — Muhabarishaji SA (@Muhabarishajisa) October 4, 2022

Se le vio usando los gafas estilo aviador cuando fue encarcelado, el mismo estilo que lució Evan Peters, quien interpreta a Dahmer en la nueva versión de la historia del asesino en Netflix.

El drama, a pesar de alcanzar índices de audiencia masivos, ha sido rechazado por muchos por ser insensible a las familias de las víctimas y sus imágenes desgarradoras.

Además, muchos de los 17 niños y jóvenes asesinados por Dahmer eran afroamericanos y homosexuales.

El abogado Preston Mitchum tuiteó: “Encendí esta serie de Netflix durante 10 minutos y la apagué. No pude ver este trauma”. A white serial killer who killed mostly Black gay men and other men/boys of color has his prison glasses up for sale.



America. https://t.co/S5r233R3Ve— Preston Mitchum, he/him (@PrestonMitchum) October 2, 2022

“Jeffrey Dahmer pudo matar a tantas personas durante tanto tiempo porque sus víctimas eran en su mayoría hombres homosexuales negros, especialmente aquellos que intentaban llegar a fin de mes”, agregó.

“Ahora, la gente está romantizando quién era él, como lo hacen con todos los asesinos en serie blancos. Es perturbador y repugnante”, concluyó.

