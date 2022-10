A Mariah Carey se le ven los muslotes al desnudo, porque su minivestido se le sube al caminar por las calles

Ayer, lunes por la noche, Mariah Carey fue captada por los paparazzi de Nueva York, durante una salida en la que nadie pudo evitar ver “una exhibición de sus largas piernas”, según reportó Grosby Group. La ganadora del Grammy salió con un minivestido estampado de la casa de lujo Louis Vuitton, que dejó a la vista sus tremendos muslotes, ya que con cada paso que deba, la prenda se ponía cada vez más cortita.

El atuendo lo completó con tacones altos y un cardigan largo. Pese a que era de noche y estaba completamente maquillada, Carey salió con unos lentes de sol que le cubrían la mitad del rostro. La legendaria intérprete, por otra parte, anunció que lanzará su primer libro para niños, “The Christmas Princess”, el cual saldrá a la luz el próximo mes de noviembre.

Mariah Carey tiene 53 años de edad y siguen siendo una de las mujeres más hermosas del espectáculo. / Foto de Grosby Group

Hace algunas semanas, la cantante se vio envuelta en el escándalo luego de su entrevista con Meghan Markle, también conocida como la duquesa de Sussex, y es que según Showbiz, la intérprete de “All I Want For Christmas Is You”, le recordó a la esposa del príncipe Harry, que las dos mujeres han tenido trayectorias muy similares a la hora de combatir prejuicios y tópicos por su condición de mestizas.

Asimismo, Mariah entiende que tanto la duquesa como ella han sido descritas frecuentemente como divas en el sentido más peyorativo de la palabra, y en base a rumores o informaciones poco contrastadas, quizá diseñadas incluso para hundir su reputación.

“Suelo hablar mucho del tema de mi condición birracial, es algo que no acabo de superar. Siempre ha sido algo que me ha afectado de cara al exterior, ya sea porque yo he sacado el tema a relucir o porque lo han hecho otros. Asumo que por eso era algo interesante que tratar en su podcast. Hay tantas nociones falsas sobre ella y también sobre mí… Son tantas que no te puedes hacer una idea”, ha explicado en conversación con Variety.

