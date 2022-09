Captan a Mariah Carey caminando por las calles envuelta en una manta de Louis Vuitton

Mariah Carey como muchas otras celebridades es amante de la marca de lujo Louis Vuitton, y es que como se puede apreciar en la imagen, la intérprete salió a la calle cubierta con una de las mantas de esta marca e incluso le añadió el extra de ponerse los lentes de sol a juego.

La ganadora del Grammy se mostró sonriente ante el lente del paparazzi, y es que tiene muchas razones para estar feliz, ya que esta semana anunció la nueva edición de su sexto álbum de estudio ‘Butterfly’ por el 25 aniversario, éste se lanzó el 16 pasado de septiembre de 1997.

Pero ojo, que aún cuando Mariah salió a la calle envuelta en esta manta, debajo llevaba un vestido rojo entallado con unas sandalias doradas con plataforma.

Mariah Carey fue captada en las calles de New York. / Foto de Grosby

Louis Vuitton es una marca consentida entre las celebridades y así como Mariah Carey también Jeffree Star se atreve a salir a la calle vestido de pies a cabeza con sus logos.

Por otra parte, hay que decir que Mariah Carey realizó el anuncio del lanzamiento de este disco de aniversario a través de Instagram en donde varios famosos ya se comprometieron con estar al pendiente para su placer y consumo.

Pero Mariah ha estado dando mucho de qué hablar desde hace semanas por la conversación que sostuvo con Meghan Markle, duquesa de Sussex. A tal grado ha llegado la prensa que ahora lanzan preguntas como la que sugirió el portal de Showbiz: ¿Qué tienen en común Mariah Carey y Meghan Markle?

Como mencionamos antes, la duquesa y la cantante protagonizaron una interesante conversación en el segundo episodio del flamante podcast que ha estrenado la antigua actriz en la plataforma de Spotify, fruto de un lucrativo acuerdo firmado por las partes para la producción de diversos contenidos en la plataforma de música en streaming.

De dicha conversación lo que el mundo no ha podido superar y mucho menos olvidar es el calificativo de “diva” que la intérprete dirigió a la esposa del príncipe Harry, aunque lo cierto es que la frase, contextualizada, no tenía nada de despectiva. Mariah se congratulaba de que la duquesa hubiera exhibido en público su actitud rebelde e inconformista, y más en el seno de una institución tan tradicional y hermética como suele ser la monarquía.

Ahora, la estrella del pop ha ido un paso más allá en sus elogios a la que fuera protagonista de ‘Suits’. La artista ha asegurado que su entrevista con Meghan le recordó que las dos mujeres han tenido trayectorias muy similares a la hora de combatir prejuicios y tópicos por su condición de mestizas. Asimismo, Mariah entiende que tanto la duquesa como ella han sido descritas frecuentemente como divas en el sentido más peyorativo de la palabra, y en base a rumores o informaciones poco contrastadas, quizá diseñadas incluso para hundir su reputación.

“Suelo hablar mucho del tema de mi condición birracial, es algo que no acabo de superar. Siempre ha sido algo que me ha afectado de cara al exterior, ya sea porque yo he sacado el tema a relucir o porque lo han hecho otros. Asumo que por eso era algo interesante que tratar en su podcast. Hay tantas nociones falsas sobre ella y también sobre mí… Son tantas que no te puedes hacer una idea“, ha explicado en conversación con Variety.

Lee más de Mariah Carey y el mundo fashion:

