Adolescente buscado por homicidio fue atrapado por multa al colarse sin pagar en El Metro de Nueva York; tenía 13 arrestos previos

Xavier Lowe, adolescente de 17 años buscado por homicidio en El Bronx, fue arrestado por casualidad cuando las autoridades lo atraparon tratando de colarse sin pagar en una estación del Metro en Brooklyn.

El menor residente de El Bronx era buscado en relación con un robo a punta de pistola en ese condado el 24 de septiembre que resultó mortal, según las fuentes policiales.

El adolescente, que tiene una larga hoja de antecedentes penales con 13 arrestos previos, supuestamente fue una de varias personas involucradas en ese incidente, destacó New York Post sin ofrecer más detalles sobre ese caso.

17-Year-Old Dodging Train Fare Busted by Cops, Arrested for Outstanding Murder Warrant https://t.co/wVOJPDCilS — A Great Big City (@agreatbigcity) October 10, 2022

Lowe fue atrapado tratando de ingresar ilegalmente a la estación de metro de Grant Avenue el viernes alrededor de las 6:11 p.m., un delito menor. Pero ahora ha sido acusado con cargos que incluyen asesinato, homicidio involuntario y robo.

La congresista Nicole Malliotakis (R-NY) comentó el domingo en su cuenta Twitter sobre la detención de Lowe, destacando que siendo un adolescente ya tenía varios arrestos previos: “Las políticas de la gobernadora Kathy Hochul miman a los criminales y cuando los jóvenes no ven consecuencias, piensan que pueden salirse con la suya… y lo hizo 13 veces”.

La evasión de la tarifa en el Metro y buses se ha vuelto una práctica cada vez más común. Sólo en los primeros tres meses de este año la MTA perdió $62 millones de dólares en ingresos por saltadores de torniquetes y $57 millones adicionales por pasajeros que toman viajes gratuitos en los buses, destacó Pix11 en julio. Desde entonces, el número de polizones se ha agravado.

Según un reporte de la MTA divulgado en abril, 40% de los multados por “saltar” el pago son hispanos. Previamente en enero Christopher De La Cruz (28) murió luego de caerse tratando de saltar el torniquete en la estación Forest Hills-71st Av en Queens.

Cada vez más neoyorquinos entran sin pagar en el Metro, unos por no tener dinero y otros por simple vandalismo. También han aparecido los cobradores de “peaje”: personas que abren las puertas de emergencia de las estaciones para dejar pasar a otros a cambio de una “colaboración” en efectivo.

Irónicamente muy pocos usan el programa “Fair Fares” (Tarifas Justas) que ofrece la ciudad para que los neoyorquinos de bajos ingresos paguen la mitad de la tarifa en el transporte público, la misma que aplica para estudiantes, personas con discapacidad y mayores de 65 años.