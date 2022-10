Causa furor en TikTok bebé por su cabello imposible de peinar

La cuenta de TikTok de una joven de 20 años, originaria de Barry Island, en Gales, llamada Aliyah Lewis ha cobrado cierta popularidad en las últimas semanas al mostrar videos de su bebé Arla, quien tiene apenas 10 semanas y que increíblemente, puede presumir de tener un peinado único.

Como se puede ver en los clips compartidos por Lewis se puede apreciar que la bebé tiene una larga melena un tanto rebelde, ya que esta crece hacia arriba y en todas direcciones, lo cual hace imposible peinarla.

La madre explica que el cabello de Arla comenzó a crecer de esta manera desde su primer baño, lo cual ha seguido sin parar. También indicó que en muchas ocasiones son detenidas por extraños en la calle, los cuales halagan la curiosa cabellera de la bebé.

Muchas personas han comentado en los videos de Aliyah en TikTok que muy probablemente su bebé tenga lo que se conoce como síndrome del cabello imposible de peinar, el cual es causado por una mutación de genes y que puede llegar a afectar a 1 de cada 100 personas en el mundo que hace que el cabello esté siempre encrespado y por lo tanto, no se le pueda peinar.

Pero también hay quienes creen que es un rasgo que en ocasiones caracteriza a las personas que son alérgicas a alguna proteína de la leche.

“He intentado cepillarlo y no pasa nada. Cuando está mojado, baja y luego, 2 minutos después del baño, vuelve a subir… No creo que sea el síndrome del cabello imposible de peinar, ya que por lo general, tiende a ser cabello blanco, casi plateado, y el de Arla no es así. Algunas personas en TikTok han dicho que puede ser una alergia a la leche de vaca, pero ella no tiene ningún otro síntoma de esa alergia”, explica la madre. @aliyahlewisxx my lil fluff ball ♬ CUFF IT – Beyoncé

