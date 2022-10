William Levy se entrega a la fe, al poder de la oración y al rezo del Santo Rosario

William Levy compartió un video en Instagram en el que sigue promoviendo el poder de la oración. Desde hace mucho tiempo el actor acudió a sus redes para hablar con sus fieles seguidoras sobre la aplicación @hallowapp. Si bien es cierto esto es parte de una colaboración, el cubano admite que es sólo a través de la oración que él encuentra paz, sobre todo en medio de una vida tan ajetreada como la que lleva, por su carrera de actor.

Pero hoy, William Levy ha dado un paso más junto a sus amigos de @hallowapp y es que la voz del protagonista de “Café con Aroma de Mujer” ya forma parte de la plataforma, ahora, según explica Levy, los usuarios encontrarán su voz guiándolos en el proceso de meditación y en el rezo del Santo Rosario.

“Estoy muy emocionado de compartir mi nueva colaboración, para guiarte en oración y meditación en la app católica de oración y meditación #1 en el mundo”, escribió el ex de Elizabeth Gutierrez junto al siguiente video: View this post on Instagram A post shared by William Levy / Actor Producer (@willevy)

Hay que recordar que en la fe católica la oración diaria y el rezo del Santo Rosario es importante, porque a través de estos dos actos los cristianos se conectan de manera espiritual con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que cada misterio del Rosario lleva una intención y oración, razón por la cual los fieles se abandonan tanto en las manos de la madre de Jesús, pidiendo así su intercesión.

