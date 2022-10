Yuliett Torres ejercita sus piernas y caderas en top y ajustado shortcito de licra

Yuliett Torres no deja de acumular elogios en su cuenta de Instagram gracias a que comparte muy seguido publicaciones que hacen enloquecer a sus más de 10.3 millones de seguidores.

Hace unas horas, La llamada Kim Kardashian mexicana subió un breve video en el que aparece ejercitando sus piernas y caderas, enfundada con top y ajustado shortcito de licra que hace resaltar a la perfección las curvas de acero que mantiene a sus 26 años de edad.

“Dicen que si no duele no funciona tú qué opinas? 🏋🏻‍♀️💦” escribió al pie del clip que ha generado casi 33 mil visualizaciones y toda clase de comentarios halagadores que no se hicieron esperar.

“Yo opino que tienes un cuerpo magnífico y muy bien trabajado 👌👌”, “Pienso que te ha de haber dolido bastante porque esas curvas están espectaculares 🤭🤭” y “Ahora veo por qué tienes un buen trasero 🔥🍑”, son por mencionar algunos de los mensajes que recibió la modelo.

Por si no fuera suficiente, Yuliett Torres deslumbró en la famosa red social con una serie de cinco postales donde se le puede ver modelando sus bien formadas piernas de tentación con un ajustado minivestido de cuello alto color verde, durante la visita que realizó a un museo en la Ciudad de México.

Desliza

También te puede interesar:

–Yuliett Torres muestra cuerpazo usando un minivestido que no cubre del todo su retaguardia

–Emily Ratajkowski acelera pulsaciones con un vestido de red que deja ver su ropa interior

–Britney Spears elimina su cuenta de Instagram tras acusar a su padre de “tratarla como a un perro”

–Demi Rose luce sus curvas en minibikini a bordo de un yate