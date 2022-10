Luego de la eliminación del Cruz Azul, Raúl Gutiérrez está con ganas de más: “Nosotros encantados de hacer planes para 2023”

Tras quedar eliminado de la Liguilla en unos 180 minutos en los que no pudo sumar un solo gol y recibir un 3 – 0 en el global ante el Monterrey, el director técnico del Cruz Azul, Raúl “Potro” Gutiérrez hizo un análisis pospartido en el que reflexionó sobre las carencias de La Máquina Celeste.

“Desgraciadamente no fuimos certeros. Nos topamos con una pared en defensa, sin embargo, también tuvimos 5 oportunidades claras de gol que no concretamos. No podemos estar felices, pero creo que hoy el equipo puso todo de sí ante un gran rival”.

La continuidad de Raúl Gutiérrez en el Cruz Azul

El Potro también habló sobre su futuro en el equipo celeste, indicando que tendrá una reunión con la directiva para evaluar su continuidad. “Estoy tranquilo por el trabajo mostrado, hoy el equipo dio una cara diferente a la que habitualmente tenía. Estoy muy agradecido con mis jugadores porque lo entregaron todo, esto es de goles y no los hicimos”.

Profundizando sobre el hecho de haber disputado su primera Liguilla y de realizar cambios positivos en la plantilla como la inclusión de jugadores jóvenes o la recuperación de algunos veteranos, Gutiérrez manifestó que este tipo de cosas siempre dejan a un director técnico con ganas de más. “Siempre va a ser un privilegio estar al mando de un club como el Cruz Azul, nosotros encantados de hacer planes para 2023”.

Monterrey ¿Es el verdugo de Cruz Azul?

En las últimas instancias de la temporada regular, los Celestes no pudieron ante los Rayados, misma situación que se repitió en los partidos de ida y vuelta. Ante este hecho, Gutiérrez manifestó: “Simplemente hay que trabajar más para meterla cuando la tienes. Esa pegada de Monterrey se vio hoy y es algo que tenemos que encontrar a través del entrenamiento. Soy un fanático del trabajo y ese es el primer punto de mejora”.

Refuerzos para el próximo torneo

“Son temas que tenemos que hablar la próxima semana, pero lo primero que hay que definir es mi futuro. Hoy tuvimos un cambio de formación con un 5-3-2 que nos dio resultado y todos esos mensajes hablan de la calidad del equipo”, dijo Gutiérrez.

