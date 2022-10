Shakira da un adelanto del video de ‘Monotonía’ con un guiño a su tema ‘Te felicito’

En sus redes sociales Shakira publicó un nuevo adelanto de lo que será el video musical de ‘Monotonía’, el tema junto a Ozuna que estrenará en las próximas horas. En el clip se le ve a la intérprete colombiana caminando por los pasillos de un supermercado y metiendo algunos insumos a su bolsa, mientras luce una bata y de fondo suena ‘Te felicito’.

En este pequeño video también se le ve a Shakira comiendo una botana y a Ozuna recostado en uno de los pasillos del supermercado y al final suena la melodía de este nuevo tema entre los dos intérpretes latinos.

‘Te felicito’, canción de la colombiana con Rauw Alejandro, es una tema que el mundo asoció a Gerard Piqué, con quien Shakira finalizó su relación de 12 años hace algunos meses en medio de los rumores de infidelidad del futbolista español del FC Barcelona.

Después de que la misma Shakira anunció el fin de la pareja, a Gerard Piqué se le comenzó a ver con Clara Chía Martí, su nueva novia, con quien ya ha viajado a París.

En este adelanto que dejó ver Shakira sus millones de fanáticos, quienes le han expresado todo su apoyo durante la separación del futbolista, le dejaron nuevos mensajes.

“Modo: esperando con ansias la cara de #piqué”, “ni con toda la tristeza del mundo podrán apagar esa luz que tiene su alma, que sale por sus labios y en sus caderas que no mienten…”, “De esta golpe bajo sacarás tus mejores éxitos y serás mejor que antes”, “Ella piensa hasta en los más mínimos detalles, por ejemplo el fondo de la canción en la tienda, me encanta”, “Y de fondo Te Felicito?? Excelente referencia” y “Te ves cansada pero nunca acabada, vamos con toda nena, que tu siempre has volado al infinito y más allá”, le dijeron en esta oportunidad.

