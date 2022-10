Lili Estefan deja al descubierto las piernotas y las cruza al lucir un vestido de plumas

Lili Estefan sigue revelando parte de las fotos que se tomó en su colaboración con la revista ‘Ritmo social’ y encendiendo las redes sociales con los atuendos que usó para estas sesiones de fotos. En esta oportunidad la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ presumió sus piernas en un atuendo de plumas azules que las deja completamente al descubierto, mientras está sentada y las cruza una por encima de la otra.

Sus piernas bronceadas y bien marcadas finalizan en unos tacones plateados de aguja, lo cual complementa el look de la conductora de origen cubano. “Donde hay amor, hay esperanza y fe, donde hay fe y esperanza ocurren grandes milagros inesperados” ¡No te rindas jamás!”, dijo Lili Estefan al publicar esta fotografía con la que ha conseguido más de 13,500 me gustas en Instagram.

El tono azul de la vestimenta hizo destacar aún más el color de sus ojos, mientras una amplia sonrisa desbordaba de su rostro y su cabello en ondas caía hacia atrás.

Esta ya es la cuarta fotografía que Lili Estefan revela de esta participación con la revista ‘Ritmo social’. Con anterioridad la artista se dejó ver derrochando toda su sensualidad en un ajustado vestido negro tipo corsé que mostró desde atras, viendose reflejada en un espejo y presumiendo su retaguardia.

“Lili nos has dejado sin palabras! Tus fotos no solo son hermosas por la técnica con las que fueron tomadas si no porque captan perfectamente tu esencia. Tu sonríes con el alma aunque haya veces que estas pasando cosas duras. In love with your pictures beautiful, gorgeous woman!”, le dijo una de sus seguidores tras estas fotografías a blanco y negro.

Y en un video fue que mostró el elegante vestido rosa con el que apareció en la portada, el cual no tiene tirantes y una amplia falda con una abertura en el medio. “Ese color, ese vestido te queda espectacular”, le dijeron en esa oportunidad.

