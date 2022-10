Minnie West anuncia su ingreso voluntario a un hospital psiquiátrico tras la muerte de su madre, Amparín Serrano

Minnie West se sinceró en su cuenta de Instagram sobre la decisión de ser ingresada en un hospital psiquiátrico para enfrentar el estado emocional en el que actualmente se encuentra debido a la muerte de su madre Amparín Serrano.

El acto le fue aplaudido por sus miles de seguidores de manera inmediata, pues habló con valentía a pesar de la difícil situación que atraviesa desde hace dos meses que perdió a su madre, a quien en redes se dirige como su “Mancuerna” y le ha dedicado un sinfín de publicaciones.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días”, compartió Minnie.

“A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió la novia de Nacho Peregrín, hermano de Belinda.

El conmovedor mensaje, que dejó a varios con un nudo en la garganta, va acompañado de unas imágenes en las que se le puede ver abrazando a las personas que la llevaron al centro psiquiátrico, del cual no hay conocimiento de su ubicación.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso” Minnie West

“La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, concluyó.

Famosos como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Ana Bárbara, Angelique Boyer, Isabel Lascurain, entre otros, le mostraron su total apoyo ante esta decisión y le dejaron diversos mensajes esperando que logre sanar en este proceso de duelo.

La diseñadora, artista, filántropa y excantante del grupo Flans, Amparo Serrano, cariñosamente llamada ‘Amparín’, falleció en agosto de 2022 por causa de un accidente doméstico, de acuerdo con la información oficial de la familia. View this post on Instagram A post shared by Minnie West (@minniewest)

