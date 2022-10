Sarah Mintz, también conocida como Maritza Rodríguez, retoma su vida en televisión con “Secretos de Villanas”

“Secretos de Villanas” es el proyecto que hizo que Sarah Mintz, también conocida como Maritza Rodríguez, regresara a la televisión con Canela.TV, la actriz es recordada por haberle dado vida a villanas muy odiadas, como la interpretó para la telenovela de Telemundo “Perro Amor”, junto a Carlos Ponce. En esta historia Camila Brando se ganó el desprecio de muchos, sino es que de todos.

Sobre qué fue lo que vio en “Secretos de Villanas” para que aceptara formar parte del proyecto, esto fue lo dijo en entrevista con Mezcalent: “Este era el proyecto que Sara tenía que estar, porque ese es el ‘Kiddush Hashem’ (un acto religioso o moral que hace que otros reverencien a Dios), que Dios me dio para esta oportunidad. Como referencia latina, como mujer ortodoxa religiosa judía es un vivo ejemplo de que la gente pueda observar que con ‘torá’ se puede vivir con alegría y se puede vivir en este mundo”.

Junto a Mintz en “Secretos de Villanas” también están: Aylín Mujica, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Cynthia Klitbo.

“Secretos de Villanas” se estrena hoy 20 de Octubre, por Canela.TV / Foto Cortesía de Canela.TV

Durante la conversación con dicho medio, la actriz respondió sobre qué es lo que ella cree que logrará atrapar y sorprender al público televidente: “Yo creo que no se van a imaginar lo que una mujer judía ortodoxa puede estar conviviendo con gente que no lo es. Yo creo que se van a romper muchos paradigmas de imaginar, que yo estoy mejor dicho como en ‘las cavernas’, quien sabe, que ahora como judía religiosa ortodoxa estamos lejos de la vida; no, no estamos lejos de la vida, este es un ejemplo maravilloso para mostrar que puedo estar, compartir mientras los límites de la torá lo permita”.

