Lanzan nueva versión de “Suavemente”, de Elvis Crespo, por sus 25 años

El 14 de abril de 1998 veía la luz el tema “Suavemente” del cantante de origen puertorriqueño, Elvis Crespo. Con una melodía que ponía a bailar a todos, este tema se convirtió en un clásico mundial que perdura hasta hoy.

Y ahora, para celebrar por adelantado los 25 años de la canción, que está incluida en los grandes éxitos de la música latina, Amazon Music estrenó este viernes una nueva versión hecha por su autor: Elvis Crespo.

“Suavemente”, que formó parte del primer álbum como solista de Crespo, llamado igual, popularizó el merengue inmediatamente con su ritmo enérgico y muy pegadizo, dijo Amazon Music en un comunicado.

El cantante de origen puertorriqueño nacido en Nueva York hace 51 años obtuvo una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Latino Tropical aquel año y “Suavemente” fue la primera canción tropical en entrar al listado Hot Latin Song de la revista Billboard.

Varios artistas como Bad Bunny, Angie Martínez y Pitbull han hecho “covers” de la canción por sus 25 años.

Crespo anunció en septiembre pasado en San Juan una gira mundial para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de “Suavemente”, que comenzará con un concierto el 14 de abril en el Coca-Cola Music Hall de la capital puertorriqueña.

Este nuevo Amazon Original “Suavemente (25 aniversario)” es una canción exclusiva de Amazon Music que forma parte de la iniciativa global que celebra a los pioneros que diversificaron la música mundialmente y cambiaron el “status quo”.

The Game Changers incluye a latinos como Elvis Crespo, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Selena, Shakira, Juan Gabriel y Celia Cruz. View this post on Instagram A post shared by Elvis Crespo (@elviscrespolive)

