Harry Styles vuelve a posponer conciertos de su ‘Love On Tour’ por enfermedad

Después de reprogramar el espectáculo que tendría lugar el pasado viernes en el Kia Forum de Los Ángeles, California, “debido a una enfermedad de la banda“, Harry Styles hizo más cambios en su agenda del sábado y explicó que es él quien está enfermo.

“Hacia el final del show del miércoles empecé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces“, escribió Styles el sábado en una historia de Instagram.

“He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero me voy del médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Hasta hace muy poco no había tenido que posponer un show por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Me da mucha pena hacerlo, y si hubiera alguna forma de hacer el show lo haría“, agregó.

El intérprete de “Golden” lamentó que la noticia se diera a conocer a pocas horas del inicio de la presentación, pero que tenía la esperanza de cantar esa noche.

“Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y eso significa el mundo absoluto para mí”.

Así, los conciertos que estaban programados para el sábado, ayer y hoy se pospondrán hasta el 26, 27 y 29 de enero del próximo año: “Todo lo demás tocará como estaba previsto”, señaló.

El pasado 6 de octubre, el ex One Direction, de 28 años, pospuso su presentación en el United Center de Chicago “por precaución”, “debido a una enfermedad en la banda/el equipo”, según un tuit de la cuenta oficial del recinto.

La estrella del filme ‘My Policeman’ promueve con esta gira su más reciente álbum, Harry’s House, que incluye el sencillo “As It Was”, número uno en el Billboard Hot 100 durante 15 semanas.

