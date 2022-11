Anitta confiesa si posaría sin ropa para una portada de revista

Anitta asistió a un evento en la ciudad de México de la famosa compañía Tiffany & Co y ante las cámaras de los medios de comunicación habló sobre diversos temas, entre ellos sobre si posaría o no sin nada de ropa para la portada de una revista.

La intérprete mundialmente reconocida detalló que ella siempre luce muy sensual, pero que no posaría sin utilizar ninguna prenda. “Estoy siempre semidesnuda, no es ninguna novedad… Con poca ropa sí, desnuda no, hay que dejar un misterio”, dijo cuando se le preguntó si se lo quitaría todo para una revista de ese estilo.

Anitta de manera frecuente presume su sensualidad en cada aparición en público y en sus redes sociales, donde siempre causa sensación. La brasileña tiene más de 63,2 millones de seguidores en Instagram por lo que en sus fotos consigue millones de me gustas.

En una de las fotos más recientes que publicó se le ve con unas botas sumamente altas que le cubren las piernas hasta el muslo, una tanga negra y sin sostén, cubriéndose los senos con sus brazos. Para complementar su apariencia lució unos lentes de sol negros. “Siempre lista”, escribió la artista para acompañar esa foto que superó los 1,430,000 millones de me gustas.

Hace algunos días Annita celebró haber sido escogida como la ‘innovadora musical del año’ por Wall Street Journal Magazine. Este reconocimiento se le otorgó por su álbum ‘Versions of me’, en el que canta en español, portugues e inglés y por el éxito que alcanzó con su tema ‘Envolver’.

“Cuando empecé como un adolescente, cantando música funk brasileña alrededor de Río, nunca podría haber imaginado estar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York con todos vosotros. Espero que las jóvenes de mi país y de todo el mundo puedan verse ganando en la vida”, expresó Anitta luego de recibir su reconocimiento.

