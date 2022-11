Cristiano Ronaldo sobre el fracaso del Manchester United: “Desde que se fue Sir Alex Ferguson no veo evolución en el club”

La entrevista que brindó este domingo Cristiano Ronaldo al diario The Sun hizo estallar las redes sociales, en primer lugar al asegurar que hay personas que lo quieren fuera del Manchester United y posteriormente explicando que desde la partida de Sir Alex Ferguson el club no ha crecido en ningún aspecto.

Como parte de la entrevista con el periodista Piers Morgan, Cristiano se sinceró en su totalidad y entre las cosas que dijo asumió que el fracaso de su equipo comenzó con la salida de Ferguson del banquillo el 13 de mayo de 2013 y que desde entonces no han vuelto a su etapa de gloria.

“Desde que se fue Sir Alex no veo evolución en el club. No cambió nada. Él (Ferguson) sabe mejor que nadie que el club no está donde merece estar”, comentó.

De igual manera indicó que la actual gestión dentro del club los ha excluido de competir con los que hoy en día lideran la Premier League inglesa.

“Todos lo saben. Hay cosas adentro que no nos ayudan a estar a nivel top como el City, Liverpool y ahora Arsenal“, añadió Cristiano.

‘El Bicho’ también tuvo palabras para su excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, uno de los más críticos durante su segunda estancia en Old Trafford.

“No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad…”, dijo Ronaldo.

Por último, contó la situación que vivió con la hospitalización de su hija en verano, razón por la cual llegó tarde a la pretemporada, algo que fue visto con “falta de empatía” en el club y agradeció a sus fanáticos por estar siempre pendiente de él.

“(Los fanáticos) son lo más importante del fútbol, juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Para mí son todo. Por eso doy esta entrevista, porque es el momento adecuado para decir lo que pienso“, cerró.

Tras el desahogo, ahora Cristiano Ronaldo se centrará en disputar el Mundial de Qatar 2022 con Portugal, selección con la que debutará el próximo 24 de noviembre ante Ghana por el Grupo H y una semana antes, el 17, disputará un partido amistoso ante Nigeria.

