Se convirtió en abuela a los 32 años y su caso se hizo viral en TikTok

TikTok es una de las plataformas más exitosas de los últimos tiempos debido a la diversidad de contenido que puedes encontrar en él y mucho de este se hace viral.

Una joven llamada Brooke subió un video que rápidamente comenzó a circular en internet y en otras redes sociales luego de que con este afirmara que su madre podría ser considerada como una de las abuelas más jóvenes de todo el mundo, ya que esta tiene 32 años.

Resulta ser que la adolescente se embarazó cuando tenía 14 años e incluso, narró como su madre lloró mucho cuando se entero de esta noticia pues ella también se convirtió en madre a los 19, por lo que sabía el difícil reto que su hija tenía por delante.

Sin embargo, las cosas se suavizaron con la llegada del bebé y ahora ambas son muy felices pues comparten tips de crianza y maternidad entre ellas.

Brooke vive con su bebé y con su novio, padre de su hijo, pero todos los días visita a su madre, por lo que en TikTok documentan sus encuentros, así como las experiencias graciosas o curiosas que atraviesan a diario.

Como era de esperarse, los videos de esta joven madre reciben decenas de comentarios de gente que no da crédito que tenga un bebé a tan temprana edad, ya que su mamá básicamente está criándola; sin embargo, Brooke, su madre y su novio aseguran que llevan una vida normal y feliz. @brookexaloura my fave people forever ♬ Hard to be human x anson seabra – Anson Seabra

