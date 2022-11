Brendan Fraser no asistirá a los Golden Globes 2023

Brendan Fraser ha revelado que no asistirá a los Golden Globes 2023 a pesar de ser uno de los favoritos para conseguir una nominación como Mejor Actor gracias a su aclamada actuación en ‘The Whale’, de Darren Aronofsky.

Esto se debe a las acusaciones de Fraser de que fue manoseado por el entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, en 2003.

“Es porque tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood”, le dijo Brendan a GQ para su artículo de portada.

“Mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no así” Brendan Fraser

Fraser contó, anteriormente, detalles de su encuentro con Berk y de cómo este lo agredió hace casi 29 años durante un almuerzo en el Hotel Beverly Hills y lo puso en la lista negra de Hollywood.

“Su mano izquierda me agarra la nalga y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarme la zona entre los testículos y el ano. Y comienza a moverlo. Me sentí mal. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta. Pensé que iba a llorar”, declaró igual para GQ en 2018.

Berk luego negó el incidente, calificándolo de completamente “fabricado”, y siguió siendo un miembro votante de la HFPA hasta que fue despedido de la organización en abril de 2021 luego de la circulación de un artículo que calificaba a Black Lives Matter como un “movimiento de odio racista”.

El incidente, aseguró Brendan, hizo que se retirara de Hollywood, y ‘The Whale’ es el primer papel protagónico de Fraser en años. View this post on Instagram A post shared by GQ (@gq)

