Problemas para Cristiano Ronaldo: Manchester United prepara demanda en su contra tras polémicas declaraciones

El Manchester United no parece no haber quedado conforme sólo con vetar a Cristiano Ronaldo de su estadio tras la polémica entrevista que el portugués concedió recientemente al periodista Piers Morgan. Y es que según ha indicado el diario británico ‘The Guardian’, además de pedirle que no vuelva a pisar la ciudad deportiva de Carrington, el club habría dado instrucciones a su equipo legal para presentar una demanda contra el futbolista lo antes posible.

La gerencia de los ‘Red Devils’ ha emitido este viernes un comunicado, para dar a conocer su respuesta a la actitud combativa de Cristiano y, aunque no se ha hecho referencia directa a un posible litigio en los tribunales, el United ha dejado claro que tiene que “dar los pasos apropiados” para defenderse de esas declaraciones que consideran como una violación flagrante de los términos de su contrato que expirará a finales de junio de 2023 y por el que el delantero cobra cerca de $500,000 dólares a la semana.

El astro portugués no se mordió la lengua a la hora de revelar el calvario personal que habría vivido en su segunda etapa en el equipo inglés. Cristiano acusó a su todavía entrenador, Erik Ten Hag, de no respetarle y también lanzó varios dardos a la familia Glazer, propietaria del club, de quienes el ariete considera que no se preocupan verdaderamente por el club a nivel deportivo.

Pero el alegato más duro que compartió el deportista con el polémico presentador está directamente relacionado con la muerte en el parto de uno de los mellizos que esperaba con su pareja, Georgina Rodríguez. El trágico suceso ocurrió el pasado abril y Cristiano considera que el Manchester United no exhibió la empatía necesaria, al exigirle que se reincorporara cuanto antes a los entrenamientos.

Está claro que Cristiano Ronaldo no volverá a poner un pie en el estadio de Old Trafford, a menos que sea como visitante, pero lo cierto es que también van cobrando peso las hipótesis que sostienen que el luso podría retirarse definitivamente de los terrenos de juego una vez concluido el Mundial de Qatar, que comienza la semana que viene. Él ya dejó claro, aunque en tono de broma, que pondrá fin a su ilustre trayectoria si su selección acaba proclamándose campeona del torneo.

