Ángela Aguilar da un adelanto de la lencería que usará durante el desfile de Rihanna

La cantante Ángela Aguilar a través de su cuenta oficial ha demostrado lo bien que luce a sus 19 años. A su vez, aprovechó sus redes sociales para demostrar lo que será parte del vestuario que lucirá durante un evento organizado por su colega Rihanna.

A su vez, el pasado 25 de octubre ella había compartido un video donde Amazon Prime Video revela lo nuevo que trae la intérprete de ‘Umbrella’, y que será estrenado el próximo 9 de noviembre. Además, también subió una particular foto donde muchos de los internautas explicaron que se veía sexy.

Con una sonrisa que abarca su rostro, un maquillaje mucho más atrevido, y un vestuario sensual con un escote a la altura de sus senos, dejó poco a la imaginación de sus casi nueve millones de seguidores con los que cuenta en la mencionada plataforma.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, y es que fueron más de mil impresiones las que se presentaron tras verla con este nuevo look, pues no todos se encontraron conformes viéndola así. Algunos de los seguidores de la red social de la camarita sienten que no la representa, debido a que ella tiene “elegancia”.

Otros de los usuarios mencionaron que este nuevo estilo no les gusta, pues iría más allá de los vestuarios que la cantante normalmente usa para sus presentaciones. Sin embargo, hay que recordar que la intérprete de ‘We Found Love’ está enfocada en una línea de ropa íntima.

“No puedo esperar para verla junto a riri”, “Salúdame a Rihanna de mi parte”, “Qué estilo más feo la verdad”, “Usted es rancherita”, “Esto no va contigo nena. Pues no es tu estilo por tu elegancia y clase”, “Lo que tienes de talentosa lo tienes de hermosa”, “Te ves muy bonita”, “Eres como una japonesita sexy, el vestido es genial”, “Lo más hermoso de este planeta”, “Guapa desde siempre”, “Se ve que ya se droga mucho”, “Te ves bien”, “Eres muy elegante y hermosa ese vestido”, fueron algunas de las expresiones que se generaron en el post.

