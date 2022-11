Ganadores del Concurso Nacional de Pan de Jengibre 2022

Foto: THE OMNI GROVE PARK INN / Cortesía

La competencia de casas de pan de jengibre más grande de Estados Unidos ya tiene a los ganadores de la trigésima edición celebrada este 2022.

The Omni Grove Park Inn informó que este año, la competencia tuvo seis nuevos premios especiales y el primer premio People’s Choice.

Mientras que en 2021 se registraron 120 entradas, este año ingresaron 219 participantes para competir en las categorías de adultos, adolescentes, jóvenes y niños.

El efectivo y los premios en todas las categorías también aumentaron, el año pasado se ofrecieron $25,000, este año los participantes tenían la oportunidad de ganar una pieza de más de $40,000 en efectivo y premios, un aumento del 60 por ciento con respecto a años anteriores.

También se presentó un nuevo juez en el concurso: la finalista de James Beard 2020 Ashleigh Shanti, quien se unió al equipo encabezado por la famosa chef Carla Hall.

Por primera vez, los competidores registrados tuvieron la oportunidad de votar por su diseño favorito para determinar el ganador del nuevo “Premio People’s Choice: Best in Show”.

Los criterios que las casas de jengibre debían cumplir eran ser 100 % comestibles y estar compuestas al menos en un 75 % por pan de jengibre. Las creaciones fueron evaluadas por su apariencia general, originalidad, creatividad, dificultad, precisión y consistencia del tema.

Primer gran premio

El ganador del gran premio se lo llevó Ann Bailey de Carolina del Norte. Bailey duplicó premio, también ganó la categoría de adultos con su creación de pan de jengibre “When Dreams Have Wings”, una combinación de temas de Peter Pan y Santa Claus.

Adolescentes (de 13 a 17 años)

El primer lugar en la categoría de adolescentes fue para Rhinehart Girls de Columbia, Tennessee, por su creación “Fairy Tea House”.

Jóvenes (de 9 a 12 años)

El primer lugar en la categoría de jóvenes fue para Coble Adams de Raleigh de Carolina del Norte, con “Santa Yoda and His Baby Elves”, una casa de pan de jengibre con el tema de Star Wars.

Niño (de 5 a 8 años)

Maisy Frahler de Carolina del Sur se llevó el primer lugar en la categoría de niños con “Christmas Morning Paper Dolls”, una versión de muñecas de papel hecha con pan de jengibre.

People’s Choice: Best in Show de 2022

El primer premio de People’s Choice: Best in Show fue para Jessica Frost de El Paso, Texas, por su creación “Engine of America” que presenta desde Wrigley Field hasta la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad.

