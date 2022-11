Marjorie de Sousa hace una canción de Navidad con su hijo Matías y Julián Gil estalla en Instagram

Marjorie de Sousa y su hijo Matías protagonizan nuevamente una portada de la revista ‘People en Español’ y además de posar para esta publicación hicieron una canción navideña, donde las voces de ambos son protagonistas, llamada ‘La alegría de la Navidad’.

La famosa revista hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, pero a muchos de los seguidores no les gustó esta situación: ellos no olvidan a Julián Gil, el padre de Matías, quien no puede compartir con el pequeño por negativa de Marjorie de Sousa.

En la publicación fueron muchas las personas que le hicieron mención a Julián Gil y él mismo apareció a dejar su comentario con respeto a la situación: “Increíble cómo normalizar…Temas tan delicados… Este tipo de publicación atenta contra millones de niños que siguen sufriendo de la “Alienación parental” Matías en su momento se dará cuenta de todo el daño que se nos ha hecho… Lamentable. PD: estaría lindo a ver si se cantan una canción para el día de los padres no?”, escribió Julián Gil.

Nicolle, la hija de Julián Gil, también aprovechó la publicación para enviarle un mensaje a la actriz venezolana, madre de su hermano: “Marjorie, te recomiendo que no tomes el nombre de Dios en vano”, le dijo la joven. “Te amo hija”, le respondió Gil.

En los comentarios fueron muchos los mensajes que apoyo que recibió el presentador y actor argentino: “Criándolo sin padre teniendo tremendo papá, incomprensible”, “Miraa @marjodsousa ese niño es una bendición para ti gracias a su padre @juliangil también” y “Ella no sabe lo que está haciendo a su hijo algún día Matías va a crecer y tristemente a ella se le va a revertir todo hay algo que existe que se llama Karma y nadie escapa de él” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

