Rodrigo De Paul a los fanáticos luego de la victoria de Argentina sobre México: “Los invitamos a que se suban de vuelta al barco”

El mediocampista Rodrigo De Paul conversó este sábado luego de la victoria de Argentina 2-0 frente a México para dirigirse a los aficionados que se decepcionaron por la derrota sufrida ante Arabia Saudita para invitarlos a que sigan apoyando a la Albiceleste.

Para De Paul, los momentos que prosiguieron a la derrota ante la selección asiática fueron los tres días más duros que afrontaron en mucho tiempo pero por fortuna pudieron levantarse.

“Fue alegría porque ahora podemos empezar a disfrutar el Mundial, que en estos tres días no lo hemos hecho. Estuvimos dándole vueltas a la cabeza y hoy lo levantamos, que no fue fácil”, dijo en zona mixta.

“Estaba siendo duro para nosotros por ese golpe que tuvimos, pero hoy el equipo lo hizo muy bien. Me da mucho orgullo el grupo, mucho placer pertenecer a este grupo de personas. Hoy se demostró que no somos once, somos 26”, añadió.

De igual manera invitó a aquellos aficionados que dudaron de la selección tras el primer traspié a no desconfiar del grupo y que pueden regresar a apoyarlos incondicionalmente.

“Felicidad. Hoy estuvimos todos juntos, que es el mensaje que intentamos dar y que predomine en esta Copa del Mundo. La mayoría de la gente estuvo con nosotros y los poquitos a los que esa media hora les hizo olvidarse de los tres años y medio que les hicimos disfrutar, ahora invitamos a que se suban de vuelta al barco”, dijo.

Por último habló de lo que ha sido la experiencia del aficionado con Argentina y el agradecimiento hacia ellos por el apoyo.

“El hincha está muy ilusionado y apoya; se siente muy identificado con nosotros. El día que nos tengamos que ir, que el hincha se siente y diga que no teníamos más. Nosotros nos vamos a vaciar para llegar lo más lejos posible, y eso el hincha lo ve. Que sigan confiando, venimos demostrando cuatro años que estamos capacitados para vestir esta camiseta”, finalizó.

