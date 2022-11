VIDEO | Ferka y su llamado desesperado: “Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada”

Desesperación y angustia se encuentra viviendo la actriz mexicana María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, pues este 26 de noviembre, hace tan sólo unas horas, recurrió a sus redes sociales para hacer un llamado desesperado, ya que su expareja Christian Estrada le quitó a Leonel, el bebé que comparten.

De acuerdo con Ferka, todo ocurrió en el momento en que iba a encontrarse con Christian para que él pudiera ver a su hijo, sin embargo, Estrada le “plantó una emboscada con un falso abogado” y decidió llevarse al menor.

“Es sábado, las 2 de la tarde con 24 minutos. Estoy yendo rumbo al ministerio 59 que es el familiar, el de los menores. Estoy aquí con un oficial, con mi abogada y con mi madre”, es como inició la denuncia que hizo Ferka en sus historias de Instagram.

“Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez, yo me encontré con él para que él viera a su hijo porque él siempre ha dado declaraciones que yo tengo a su hijo oculto y no se lo dejo ver” María Fernanda Quiroz

“Me cité con él a las 10 de la mañana y me plantó una emboscada con un falso abogado. El abogado ALAN me agredió físicamente. Tengo testigos”, señaló Ferka y antes de que el video se cortara y no diera más información al respecto, dijo: “Llamé a dos patrullas. El señor Christian Estrada no ha querido darme a mi hijo. Llegó con un agente del ministerio que no se identificó conmigo”.

Por el momento, María Fernanda Quiroz desconoce el paradero del pequeño y no ha vuelto a pronunciarse en sus redes sobre la situación.

A principios de este mes, se conoció la noticia de su separación siendo la principal causa de la ruptura el maltrato emocional, según declaró Ferka.

Asimismo la actriz dijo en el programa ‘Hoy’ que había iniciado un proceso legal para ver quién se quedará con la custodia del niño. #FerkaQuiroz hace un llamado urgente 🚨 #ChristianEstrada le robó a su hijo.



DIFUNDE!!! 🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/BE5PeL5hcD— CandyShowDAILY (@TheCSdaily) November 26, 2022

