Angela Águilar presume su figura en un enterizo negro y gran collar

Angela Águilar sorprendió en sus redes sociales al publicar una foto de uno de los vestuarios que lució en la ceremonia 2022 de los Latin Grammy, que se realizó hace un par de semanas en Las Vegas.

La cantante de música mexicana apareció en su cuenta de Instagram luciendo un enterizo negro que resaltó sus curvas y un escote que acompañó con una gruesa cadena plateada, múltiples anillos y pulseras del mismo tono.

Esta imagen fue tomada en una habitación del hotel The Mansión At The MGM Grand, donde el piso es de mosaicos y detrás de la cantante luce un piano que parece de mármol blanco. “#tb a otro look de de los Latin Grammy”, escribió la cantante mexicana en su cuenta de Instagram, donde consiguió más de 285,000 me gustas.

Hace algunas semanas, específicamente el 8 de octubre, la cantante mexicana cumplió 19 años de edad y los recibió en un concierto de ‘Jaripeo sin fronteras’ junto a su padre Pepe Águilar y su hermano Leonardo Águilar. Ellos le cantaron ‘las mañanitas’ a la joven artista en compañía de las cientos de personas que asistieron al show.

“Hija querida, te deseamos todos los aquí presentes, mucha vida, mucha carrera, mucha salud, que seas muy feliz, que tomes buenas decisiones y que este nuevo año se un año lleno de bendiciones, feliz cumpleaños @angela_aguilar_”, le escribió Pepe Aguilar asu hija al compartir el video de momento que vivieron en Salt Lake City.

Ella con mucha elegancia y tranquilidad entró al lugar donde estaban cantando y se posó frente a su padre y su hermano mientras entonaban la tradicional canción mexicana de los cumpleaños.

