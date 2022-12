Perdió las piernas y estuvo a punto de morir por comer pollo y fideos recalentados

Dado el acelerado ritmo de vida que la mayoría llevamos, producto de las obligaciones diarias, seguramente nos vemos en la necesidad de cocinar por adelantado y así solamente recalentar platos cuando lo necesitamos, sin importar si lo repetimos 2 o más veces a la semana.

Otra opción es que te lleves a caso las sobras de lo que no te terminaste en un restaurante para así aprovecharlas cualquier otro día en tu casa, sin que tengas que cocinar.

Aunque comer recalentado es seguro, siempre y cuando sigas las recomendaciones dadas por distintos expertos en salud respecto a cuánto tiempo duran determinados productos o cómo deben ser recalentados, lo cierto es que si no tomas en cuenta dicha información, puedes poner en riesgo tu salud.

Ejemplo de ello es el caso dado a conocer por un popular Youtuber llamado Bernard Hsu, quien en la plataforma es conocido como @chubbyemu, quien en un video contó como es que un joven de Estados Unidos de 19 años perdió ambas piernas y estuvo al borde de la muerte por comer pollo y fideos del día anterior.

Esta situación también fue reportada por el portal científico The New England Journal of Medicine el pasado 11 de marzo de 2021. En el informe se describe cómo es que el joven comenzó a presentar varios episodios de vómitos junto con dolor de estómago y náuseas tras comer algunas sobras que tenía en el refrigerador.

Su salud comenzó a deteriorarse a tal grado que tuvo que se internado; ya ingresado, comenzó a desarrollar otros síntomas, tales como debilidad, malestar general, visión borrosa, rigidez en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Pero lo más alarmante llegó 5 horas después de su internamiento; su piel comenzó a tornarse morada, por lo que de inmediato tuvo que ser trasladado a terapia intensiva en el Hospital General de Massachusetts.

Las manchas púrpuras se extendieron sobre su cuerpo, causando necrosis en sus brazos y piernas. Confundidos, los médicos encargados decidieron hacer más pruebas, ya que el joven no estaba respondiendo al tratamiento.

En primera instancia, los doctores le diagnosticaron Púrpura fulminante meningocócica, la cual, según la revista de medicina Medi Graphic de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una enfermedad causada por una infección sistémica por meningococo o enfermedad invasiva por estreptococo, es decir, una infección bacteriana. Fue entonces cuando lo trataron por insuficiencia orgánica, manchas y una erupción progresiva en su piel.

Sin embargo, su situación no mejoraba, así que tras otros estudios, fue diagnosticado con Neisseria Meningitidis, una bacteria que, según el estudio clínico publicado en The New England Journal of Medicine, tienen en la nariz alrededor del 10% de los jóvenes y adultos en el mundo. En este caso, la bacteria se alojó en los fideos y pollo que comió de recalentado.

Para mala fortuna de este chico, solo alrededor de 1 de cada 10,000 personas que portan la bacteria se enfermarán, lo que se traduce en aproximadamente 1 en un millón de personas en la población general. Y en este caso, el joven fue precisamente ese uno en un millón.

Lamentablemente, el desarrollo de esta infección bacteriana provocó la amputación de las piernas y algunas falanges de los 10 dedos de las manos.

