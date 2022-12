Goleador y enchufado: Kylian Mbappé asegura que el Mundial Qatar 2022 es “su obsesión”

No conforme con haber obtenido el Mundial de Rusia 2018, el delantero francés Kylian Mbappé mantiene sus esperanzas de conseguir su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022 y así lo manifestó en una entrevista posterior a la victoria de Francia 3-1 ante Polonia en octavos de final.

Luego de celebrar por partida doble sus dos goles ante la selección de Robert Lewandowski, Mbappé habló de la ambición que tiene por conquistar el trofeo, en un sentir que lo ha catalogado incluso como “su obsesión”.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.

De igual manera apuntó a que cualquier objetivo que no sea ganar el Mundial es secundario para él, incluso si se trata de reconocimientos individuales.

“El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario”, añadió.

En la entrevista Mbappé también aprovechó para disculparse por no haber atendido a los medios de comunicación en las ruedas de prensa de los partidos ante Australia y Dinamarca, donde fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Por esa razón la FIFA multó a la Federación Francesa de Fútbol, pero el delantero aseguró que costeará la sanción de su bolsillo porque fue su decisión no asistir para concentrarse en sus próximos compromisos.

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, señaló.

Con los dos goles ante Polonia, Kylian Mbappé acercó más a Francia a conquistar el Mundial Qatar 2022 y ahora su próximo objetivo en frente será enfrentar a Inglaterra el próximo sábado 10 de diciembre, en los cuartos de final de la competición.

También te podría interesar: