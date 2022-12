¿Cuál es el mejor? 5 grandes golazos del Mundial Qatar 2022

Ya se han confirmado a los clasificados de los octavos y este viernes 9 y sábado 10 de diciembre se llevarán a cabo los 4 partidos de cuartos de final.

Croacia vs Brasil, Argentina vs Países Bajos, Marruecos vs Portugal y e Inglaterra vs Francia, son los emparejamientos de los próximos duelos. Dichas selecciones han sido protagonistas de algunos de los mejores golazos que se han firmado hasta la fecha en el Mundial Qatar 2022.

Pero antes de que inicie la próxima instancia, haremos un repaso por al menos 5 de los mejores goles que ha dejado la actual Copa del Mundo.

Salem Al-Dawsari – Arabia Saudí vs Argentina

No solo porque representó la victoria y primera sorpresa del Mundial ante Argentina. La genialidad del saudí Salem Al-Dawsari para bajar el balón y burlar a la defensa argentina con velocidad, además de hacer un fuerte y buen dirigido remate que no pudo controlar Dibu Martínez, le convierten en uno de los mejores goles en lo que va del torneo.

Richarlison – Brasil vs Serbia

Era el debut de Brasil en el Mundial Qatar 2022 y no pasó mucho para que llegara una muestra del “Jogo Bonito”. Pase de Vinícius Júnior, control de izquierda de Richarlison y una media chilena que terminó en el 2-0 definitivo del encuentro.

Richarlison – Brasil vs Corea del Sur

No se trata de un error. Richarlison fue el protagonista de otro de los mejores goles del Mundial Qatar 2022 y lo hizo en la última fecha de fase de grupos contra Corea del Sur. Las imágenes hablan por sí solas. QATAR 2022. Ya se está catalogando como el mejor GOL de este Mundial… pic.twitter.com/7XjgHQL8Cl— Liliana Franco (@lilianaf523) December 5, 2022

Vincent Aboubakar – Camerún vs Serbia

Luego de ir arriba por la mínima, Camerún sufrió una remontada temporal de la mano de Serbia 3-1. Pero Vincent Aboubakar llegó para dar respido a su selección con un golazo de sombrero, previa carrera de atleta. El partido terminó 3-3. ⚽ ¡Vincent Aboubakar le regresa la vida a Camerún!



🇨🇲 El delantero se lució con este golazo contra Serbia y por eso es #LaJugada+DelDía presentada por @Walmart. #MundialTelemundo pic.twitter.com/yscvEPzxMj— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 29, 2022

Luis Chaves – México vs Arabia Saudita

No sirvió para que El Tri clasificara a octavos de final, pero el bombazo de tiro libre de Luis Chaves ante Arabia Saudita es una joya que vale la pena repetir una y otra vez. Vengaaaaaa ! Gol!!! Vamos México! pic.twitter.com/24Rw8P5ofI— Mauricio Doehner (@maurodoehner) November 30, 2022

