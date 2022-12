Galilea Montijo devela su figura en cera, pero es criticada por parecido con Lucía Méndez

Tras varios años de trayectoria en el mundo del espectáculo, Galilea Montijo quedó inmortalizada con su figura de cera, pieza que será exhibida en el Museo de Cera de la Ciudad de México. En este recinto hay reproducciones de diversas figuras trascendentes del vecino país del sur.

Montijo develó su figura acompañada de su familia y varios de sus amigos cercanos, incluso, se emocionó tanto que estuvo a punto de llorar de la emoción reconoció que para ella era algo muy importante. Incluso indicó “que su alma no puede de felicidad” en una publicación en su cuenta de Instagram.

A pesar del entusiasmo que le provocó tener su propia pieza en el museo, no todo fue bueno, ya que al viralizarse lo acontecido diversas personas en redes sociales, en especial Twitter, ya que consideraron que la figura tiene un gran parecido con la actriz Lucía Méndez.

Las críticas por el parecido con Méndez se enfocaron a cómo luce la cara de la figura, la cual para muchos se veía muy artificial como el rostro de Lucía. Incluso, el usuario @jonataan04 comentó: “Que hagan a Lucia Méndez para que se parezca a Galilea Montijo.

Pero las críticas no sólo se enfocaron por el parecido con Lucía Méndez, también cuestionaron si la carrera de Montijo en el mundo del espectáculo es lo suficientemente trascendente como para tener un espacio en este famoso museo de la capital mexicana.

Sin importar las críticas a la conductora, de 49 años, muchos de sus seguidores salieron en su defensa al decir que se ganó con su esfuerzo y talento el derecho de tener su reproducción de cera. Incluso, hubo un comentario que vino de un extranjero.

“Latinos siendo latinos, por eso no hay progreso. No soy mexicano, pero me sentiría orgulloso de que uno de los míos llegara hasta ahí”. Hubo quien enfatizó: “Sea lo que sea es un icono de la televisión mexicana”. “Gali es la mejor y más famosa conductora de televisión, honor a quien honor merece”.

El Museo de Cera es uno de los recintos más famosos y visitados en la capital de México. En este espacio hay réplicas en tamaño real de las figuras más importantes de la historia y la cultura popular de México y el mundo, incluyendo personalidades de la política, la música, el deporte y el espectáculo.

