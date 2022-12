La triste realidad descubierta por una anciana al organizar su fiesta de 85 años

La ley de vida, en sí, puede llegar a ser una dura y cruda realidad, en particular cuando se entra a la última curva, en donde nos damos cuenta que muchos con los que crecimos y compartimos momentos asombrosos ya no están a nuestro lado.

Muchas personas de la tercera edad pasan los días sumidos en la soledad, al no contar con la ayuda de sus hijos y nietos, y mucho menos de las amistades que forjaron a lo largo del tiempo porque desafortunadamente han emprendido ya el viaje hacia el más allá.

Sobre el tema, una usuaria de TikTok llamada Asiria Damart compartió un clip protagonizado por su abuela, quien tenía mucha ilusión de celebrar su cumpleaños número 85 al lado de sus seres queridos, pero que al revisar su teléfono celular para contactarlos e invitarlos, se dio cuenta de una cruel realidad.

“Buscando a sus amigos para invitarlos a una fiesta de 85 años, pero resulta que tiene 40 en su agenda y 34 ya se murieron”, señala Asiria en el clip.

Tal y como se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales, la anciana cumpleañera está revisando su lista de contactos para invitarlos a su celebración cuando se da cuenta que la mayoría de ellos ya han fallecido.

El video casi llega al millón de vistas y ha generado un sinfín de reacciones al respecto, desde personas que aseguran que sus padres o abuelos están atravesando por la misma situación hasta aquellos que se han ofrecido a asistir a la fiesta para hacerse amigos de esta abuela y que no pase un cumpleaños sola.

