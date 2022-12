Oribe Peralta arremete contra la Liga MX tras el fracaso de México en el Mundial de Qatar: “Hay que ver el fútbol como un deporte”

El otrora futbolista e histórico jugador de la Selección Mexicana, Oribe Peralta, se unió a la ola de críticas que ha sufrido el “Tri” durante el Mundial de Qatar 2022 al no poder avanzar de la Fase de Grupos del torneo. El jugador destacó que este fracaso se debe a que la Liga MX no está apoyando de manera eficiente a los futbolistas mexicanos y se enfocan principalmente en los jugadores que llegan provenientes del extranjero.

Peralta sostuvo que este tipo de actos generan que no tengan tantas posibilidades de participar en el balompié azteca y así se refleja una disminución en la calidad de los jugadores.

El jugador, que formó parte de la Selección Mexicana durante los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 consideró que este hecho también causa un grave problema para los entrenadores que desean hacerse cargo del equipo, ya que tienen limitadas las opciones para escoger a los mejores jugadores posibles.

“Renuncian (los estrategas) y no quieren seguir porque aquí en México estamos muy acostumbrados a calificar todo con base a resultados, cuando en muchas ocasiones, el crecimiento sobre todo en el deporte no es con base a resultados, entonces si lo ves como un negocio, sí necesitas los resultados, pero si lo ves como un deporte, vamos más allá de las cosas, entonces me parece que los procesos deberían de ser en ese sentido, en el sentido del deporte, en el sentido de crecer, en el sentido de generar más personas, en el sentido de ayudar a tus futbolistas”, dijo en entrevista para Mediotiempo.

“A que en lugar de que estén aquí (Liga MX), salgan, o muchos que se quedan en el camino, ponerlos a jugar, y no taparles con el extranjero, tengo muy buenos amigos extranjeros, hay algunos a los que quiero mucho, pero al final de cuentas ellos no tienen la culpa, creo que esto es de todos, tanto de jugadores, directivos y de la Federación”, destacó Peralta.

Para finalizar, el exjugador sostuvo que es importante la inauguración de canchas en todo el país para que el fútbol juvenil se impulse y no sea necesario traer a jugadores de otros países, sino más bien México sea el encargado de exportarlos.

“Este tipo de situaciones son las que debemos de generar en México, porque el deporte es un agente de cambio para todos los niños; te lo digo por experiencia propia, porque en el ejido en el que vivía hacían muchos eventos que te acercaban al deporte, en especial al fútbol”, concluyó.

