Ed Trucco de ‘La Reina del Sur 3’ sueña con ser James Bond en el cine

Ed Trucco, a quien vemos todas las noches como Ernie Palermo, el Agente de la DEA, dispuesto a atrapar a Teresa Mendoza, en ‘La Reina del Sur 3’, está feliz con la experiencia de haber trabajado en una serie con un tan alto nivel de producción.

En entrevista exclusiva, el actor nacido en New York y criado entre Argentina y Puerto Rico, nos cuenta por qué el rating no los acompaña en esta temporada y nos revela que sueña con ser James Bond en el cine o por lo menos protagonizar una película al estilo ‘Misión Imposible’.

-Se supone que estas del lado de los buenos, pero te vemos como malo en ‘La Reina del Sur’, ¿cómo te sientes con un personaje donde uno no sabe dónde ponerse?

Ed Trucco: Eso es una de las cosas irónicas de este personaje, de muchos personajes, en especial en proyectos latinos, que los buenos pasan a ser malos y, como obviamente todo el mundo adora a Teresa Mendoza, piensan que los que están haciendo el bien son los malos, así que me siento muy orgulloso de estar en este proyecto. Es un proyecto de primera calidad, creo que los televidentes están experimentando eso, están viendo la serie y pueden ver el valor que tiene, el valor de producción.

–¿Cómo es la parte de atrás lo que no vemos de una superproducción?

Ed Trucco: Los equipos que se usan son de primera calidad, que se usan en Hollywood, la cantidad de gente que esta empleada como crew… Los que no se ve en la parte de atrás, son obviamente, cientos y cientos de gente, en diferentes países, como Bolivia, Perú, Argentina, México, Colombia… Ahí es donde se nota la diferencia entre una producción pequeña, y otra que ya le pusieron un montón de dinero, y nos van a ver y se está viendo en las locaciones son espectaculares, y las cámaras que se usan, está filmado como cine, eso es lo que marca la diferencia.

-Para ti como actor, ¿qué significa formar parte de una producción, como actor y como persona?

Ed Trucco: Como actor es un personaje que es muy importante porque es uno de los antagónicos de la serie, que está en busca de justicia, pasa la serie buscando justicia, persiguiendo a Teresa Mendoza, como por 55 países… Para Ed Trucco fue una experiencia inolvidable, fueron 7 meses que pasamos en Colombia, que conocí a gente nueva, que es una familia espectacular, de todo el mundo, porque aquí se usaron 103 actores de todas partes de Bolivia, Perú, Argentina, España… Los actores que estuvieron en las temporadas anteriores, y que todavía mantengo contacto con ellos en un chat que tenemos son como familia.

Trabajando con Kate del Castillo ha sido una aventura inolvidable, extraordinaria, es una mujer completa, en el sentido de que sabe lo que hace, muy empoderada. Dentro de lo que ella hace pone todo el corazón, es una persona que es muy bondadosa enfrente de la cámara, como ves atrás de la cámara y todo el mundo la adora.

–Tú como televidentes, si tú no fueras tu personaje, ¿de qué lado te pondrías?

Ed Trucco: Muy interesante la pregunta, es esta pregunta difícil porque yo sé lo que viene… Me pondría al lado de la DEA, es lo único que voy a decir.

-Una vez que haces este tipo de historias y de personajes, a la hora de elegir el siguiente, ¿cómo lo vives como actor, sabiendo que la vara está alta?

Ed Trucco: Es muy difícil porque uno no quiere ponerse en ese papel de, “soy estrella ahora porque la vara es muy alta” … El proyecto tiene que tener sentido, la historia que sea interesante, que valga la pena, he hecho muchos papeles de agente de policía, de Interpol, de la CIA, de FBI y todos americanos, pero que saben hablar español. Como actor estoy buscando otros papeles, que estoy disponible y dispuesto a hacer, porque el actor tiene que amoldarse al personaje que le ofrecen, tiene que tener algo de valor en la vida, y no algo gratuito que muestren en el proyecto, el libreto tiene que estar bueno, y eso lo estoy buscando.

-¿Cuál es ese personaje o esa historia que te encantaría hacer?

Ed Trucco: Yo creo que todo actor, y estoy hablando del actor masculino, todo actor siempre ha querido hacer el papel de James Bond de joven. Lo primero es que no somos ingleses así que no podemos hacer de James Bond, pero me gustaría hacer algo así estilo ‘Misión Imposible’, espionaje, también me gusta mucho los westerns, me gustaría hacer de vaquero, americano o mexicano o inclusive un gaucho argentino, no tengo ningún problema.

-A la hora de las escenas de riesgo ¿eres de los que les toca usar doble porque le ponen la producción o te gustaría a ti hacerlo todo?

Ed Trucco: En esta producción tuve un problema… Al principio de la filmación me lastimé una de las rodillas, en una escena de acción en las montañas de Colombia, uno como actor quiere hacer sus propios stones, siempre fui muy atlético, jugué mucho fútbol en Argentina, donde me crie, también me crie en Puerto Rico… Llega un momento que hay cosas que uno dice: “Me quiero demasiado, y no voy a arriesgar a hacer eso”. También la producción te dice, está lastimado, sí puedes correr, correr pero al momento de hacer un stone arriesgado, no puedes hacerlo porque si no se tiene que parar la producción, y eso es dinero, y uno no quiere ser responsable de que se pierda un día de filmación.

–Cuál crees que es el éxito de ‘La Reina del Sur’, aunque en esta temporada, en Telemundo, no lo acompaña de todo el rating, pero de todos modos es un éxito a nivel mundial…

Ed Trucco: El personaje de Kate Del Castillo, Teresa Mendoza, la gente se ha identificado con ella en cuestión de una mujer empoderada, cómo sale de las situaciones. Desde la temporada uno se ve obligada a seguir esta vida de crimen, de escaparse, de lo que está pasando en su vida, no justifico las cosas que ha hecho, pero yo creo que la gente se identifica con esa mujer fuerte, que siempre ha sobrevivido a las situaciones que se le han puestos adelante de ella.

Como bien dijiste que no ha tenido los ratings que se esperaba, pero esta producción es sobre todo una producción que el latino tiene que estar muy, pero muy orgulloso porque estamos al nivel de las series de Estados Unidos… En Telemundo tienen que cortar para comerciales, tienen que hacer muchos espacios porque hay muchas malas palabras, y obviamente eso es entendible, van a ver la diferencia cuando salga en Netflix… La cinematografía es espectacular, la música es impresionante, es una orquesta de 60 músicos de la sinfónica de Miami, dirigida por Marturet, y el compositor que ha hecho música para series de televisión americana, es espectacular.

