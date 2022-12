Al público no le gusta el nuevo ‘Hoy Día’: “El cambio no ha sido positivo”

Varios días han pasado desde que inició el nuevo ‘Hoy Día’, con nuevos talentos, diseño, escenografía y espacios. Los televidentes del programa de Telemundo no están del todo agradados con los cambios que se realizaron en el show y de manera frecuente lo han hecho saber en las redes sociales.

En una nueva publicación hecha en la cuenta de Instagram del programa preguntaron al público cuál era su sección favorita del nuevo formato. Los televidentes no dejaron de manifestar sus opiniones en el apartado de comentarios.

“Este programa ya ha perdido todo el encanto”, “Me parece que el cambio no ha sido positivo”, “Esta nueva está completamente desproporcionada, sin ganas de verlos”, “No me gusta el show para nada”, “Yo por lo menos deje de verlo, ya no me gusta nada”, “Ese programa no tiene sentido, lo apagué más pronto de qué lo prendí” y “Yo dejé de verlos desde que cambiaron de presentadores” fueron algunos de los mensajes que dejaron los televidentes.

Adamari López es la única presentadora de la etapa anterior que se mantuvo en el show. La presentadora boricua de televisión recientemente vivió un momento repleto de emoción y lágrimas en el programa al leer su carta de deseos de Navidad.

La boricua habló sobre su padre y su madre, quienes ya no la acompañan en este mundo. “Papito lindo, gracias por todo tu amor y cariño, y especialmente por acompañarme durante tantos años en ese recorrido mañanero de casa a la escuela, algo que aún siendo adulta continuaste haciendo con tus llamadas a las 4:30 de la mañana como conductora. ¿Tu excusa? era ser mi reloj despertador y la mpia poder escucharte y saber bien cada día. Siempre me sentí muy especial para ti y con el pasar del tiempo te puedo sentir y puedo sentir tu amor. Te extraño muchísimo”, dijo para su padre.

Sigue leyendo: Adamari López publica un nuevo video y le dicen: “Ya cansa tanta gente tóxica”

Adamari López dice que ella nunca podría ser sumisa: “Eso no es para mí”

Toni Costa publica un video y le hablan de Adamari López: “Quisieran muchas ser como ella”

Adamari López aparece en la portada de una revista y el público estalla: “¿Otra vez ella?”