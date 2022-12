Desde el mar, Karol G posa boca abajo y en bikini para agradecer todas las experiencias obtenidas en 2022

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento se han estado pronunciando a través de sus redes sociales para agradecer por todas las cosas que les llegaron a suceder durante el 2022. A su vez, Karol G fue una de esas personas donde quiso mostrarse más fuerte hasta por todo lo malo que le llegó a pasar en un año que en cuestión de horas quedará para la historia de todos.

“Gracias 2002 por lo difícil que fuiste pero más aún por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amo infinito por parte de ustedes que nunca me faltó. Me quedan los reuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito)”, escribió en la red social Instagram.

A través de la aplicación también llegó a mencionar algunas metas que tenía para este año y, que por fortuna contó con la suerte de poder cumplir varias de ellas, una fue viajar hasta Egipto, lugar donde además tomó la determinación de grabar el video de ‘Cairo’.

El pasado 13 de noviembre fue el estreno de su más reciente video musical y, ese día le manifestó a sus fanáticos lo bien que se sentía por haberlo podido cumplir y verlo hecho realidad y además compartirlo con el mundo.

“También sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones, los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempo y que no importa que, ni cómo, ni cuando… MAÑANA SERÁ BONITO”, finalizó diciendo en la red social de la camarita.

La intérprete de Provenza durante un largo tiempo fue caracterizada por el llamativo color de cabello, pues se trataba del azul, sin duda, generó gran impresión al mostrar que para cerrar un gran ciclo de su vida había cambiado al rojo.

