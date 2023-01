Su prima la demandó por no asistir a su boda y le exige el pago de $600

Una boda suele ser un acontecimiento social sumamente especial, en donde familiares y amigos se reúnen para celebrar la nueva vida que las parejas han decidido iniciar y que han formalizado mediante el enlace nupcial.

Sin embargo, como ya sabemos, en una boda pueden ocurrir un sinfín de cosas y muchas de ellas terminan convirtiéndose en anécdotas, ya sea positivas o negativas, y que van desde novios o novias que fueron plantadas en el altar, trifulcas familiares en las fiestas o algún otro detalle que la hicieron salir de lo convencional.

Sobre el tema, se ha vuelto viral una drástica decisión tomada por una novia de Sinaloa, en México, la cual decidió demandar a una de sus primas por no acudir a su enlace matrimonial, y no solo eso, le está exigiendo un pago de $600 dólares.

El hecho fue revelado por un organizador de bodas que radica en Guadalajara y que se llama Peraki Soto, quien contó la historia compartida por una de sus seguidoras en redes sociales. La mujer vive en Sonora y tras pasar 2 años en casa encerrada por la pandemia, recibió la invitación a la boda de su prima, a la cual dijo que asistiría sin pensarlo mucho.

Sin embargo, cuando recibió la invitación, la mujer se percató que en ella venía un pagaré, además de los boletos para su esposo, sus hijos, sus padres y sus suegros con los que los dejarían ingresar a la fiesta, lo cual le pareció un gran gesto por parte de su prima al tomarlos a todos en cuenta.

Pero también, en el sobre venía incluido un documento, tipo contrato, en donde venía resumido la cantidad que costaba cada platillo, y para ella y su familia, tenían un costo total de unos $600, detallando que esa cantidad era únicamente un “préstamo”.

“Le hablé a mi prima y me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato el pagaré y listo”, fue la explicación que recibió la invitada por parte de la novia.

Desafortunadamente, la suegra de esta invitada enfermó días previos a la boda, por lo que le informó a su prima que no podrían ir a esta, recibiendo únicamente un OK como respuesta. Trató de llamarla entonces por teléfono pero la novia no le contestó la llamada.

“Jamás tomó la llamada, ni me contestó los mensajes de WhatsApp. Hace un mes me llegó un citatorio a conciliación para que yo liquidé los platillos de mi familia, me rehusé a pagarlos y en estos momentos estoy en medio de una demanda”, le confesó la mujer a Soto para así finalizar la anécdota.

Las reacciones al respecto de este hecho se polarizaron, por un lado hubo quienes piensan que se trato de una medida extrema de parte de la novia, mientras que otros señala que se hizo lo adecuado debido a los gastos que implica una celebración como esta.

