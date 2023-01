Aitana, Sebastián Yatra, Ana Obregón y más famosos lloran la muerte de Elena Huelva

Te contamos más temprano que falleció, después de 6 años luchando contra el cáncer, la influencer española Elena Huelva. En todo este tiempo que compartió en redes sus historias, sus ‘mis ganas ganan’ y sus mensajes, fueron muchos los famosos que se le acercaron, le dieron ánimos, le pidieron conocerla.

Por eso, este día, ellos también la lloran, desde sus ídolos Aitana y Manuel Carrasco, hasta Sebastián Yatra, Ana Obregón, Miguel Ángel Silvestre, Charytín, Paula Echeverría, y más. Aquí te compartimos los que alguno de ellos le dijeron en palabras.

“Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero 🤍 #tusganasganan“, Aitana.

“Mi princesa guerrera y luchadora: Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó , ver como has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer. Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022. Conocer a ese ángel de tu hermana @emihupa que no se ha separado de ti , lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre … y verme reflejada cada segundo en ellas. Tus ganas han ganado … siempre … corazón . Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo , te lo prometo. Y desde aquí como hace unos momentos les mando todo mi amor.

Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz. Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro…No os olvidéis de mi. Os quiero muchísimo …. más allá de la eternidad. TUS GANAS HAN GANADO GRACIAS ELENA POR TANTO”, Ana Obregón.

“Mi niña.. ojalá no tener que escribir esto nunca.. ojalá no tener que despedirme de ti.. 💔 Que injusto todo, tu querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje.. (nos quedó un café pendiente y tantas cosas 😔)… Has sido, eres y seguirás siendo una inspiración para mí y para tanta gente que ni te imaginas. Te recordaré en cada atardecer, cada vez que el viento me de en la cara.. pq como tu decías, eran esas cosas, las más simples las que daban la verdadera felicidad.. (que pena que a veces no nos demos cuenta)…



Me quedo con lo más bonito de esto, haberte descubierto, haberte conocido.. porque sinceramente, lo único bonito eres tu.. tu y mi @emihupa que, tranquila Elena, no se queda sola, seguro que somos muchos los que también la cuidaremos a ella.. porque el vacío que dejas es muy grande..

Hoy todo el mundo está volcado contigo y con tu familia pero ojalá todos hagamos lo que tu más nos pediste, luchar por la investigación, esa tan importante para que esto no siga pasando… Vuela alto y baila mucho desde tu estrella“, Paula Echeverría. View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

“A su familia y amigos todo mi amor… Lo siento mucho. Pienso en vosotros. En ella. Sueño en que va a un lugar mejor. Ella nos iluminó a todos“, Miguel Ángel Silvestre.

El otro ídolo de Elena, el cantante Manuel Carrasco, no solo la recordó en palabras, también compartió cuando la invitó a su concierto y le cantó ‘Mujer de las Mil Batallas’.

“Tú dijiste: ‘la vida son los recuerdos con las personas’, yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa

Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa. Pd: Aquí pongo muchos de los recuerdos imborrables contigo , sintiendo la música que tanto te apasionaba. Por siempre #misganasganan“. View this post on Instagram A post shared by Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Elena fue diagnosticada a los 16 años de un cáncer muy extraño llamado sarcoma de Ewing que ataca los huesos y la membrana blanca que la recubre. En los últimos tiempos había encontrado metástasis en su traquea por lo cual le estaba impidiendo respirar bien.

Estos 4 años de lucha, Elena se convirtió en una voz de optimismo, consejos positivos y un propósito: ser activista del estudio de la cura contra el cáncer. Sus ‘Mis ganas ganan’, sumó en el camino a miles de personas que la acompañaron y hoy la lloran y a la vez le prometen que sus ganas ganan. View this post on Instagram A post shared by ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Muere Elena Huelva luego de luchar contra un raro cáncer

-Lo Mejor y lo peor de la televisión del 2022 de Univision y Telemundo

-Ana Obregón: “Llevo 20 meses muriéndome sin ti”