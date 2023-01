Exempleada de hotel revela las cosas que nunca debes hacer en una habitación

Es bien sabido ya que uno de los sitios más sucios en los que podemos estar es la habitación de un hotel, pese a que se haga limpieza de esta todos los días, ya que no siempre se hace adecuadamente o con minuciosidad.

Sobre el tema, una exempleada de hotel que tiene una cuenta en TikTok y que se identifica como @queenevangeline25, la cual durante años trabajó en uno de Estados Unidos y por lo tanto, domina lo que ocurre en ellos.

La mujer suele dar una serie de consejos sobre qué hacer y qué no cuando te hospedas en un hotel. El primer gran tip que ha dado es poner el nombre de todos los huéspedes en la reservación, ya que con esto garantizas que a todos les den una llave de la habitación en la recepción.

Posteriormente, subió un clip que supera las 800,000 reproducciones, ya que indica las 5 cosas que nunca debes hacer en la habitación de un hotel.

Evangeline indicó que lleva consigo sus propios suministros de limpieza cada vez que se hospeda en uno y trata de limpiar rápidamente varios lugares clave tan pronto como entra en una recámara.

“Nunca usaría el control remoto sin limpiarlo primero con mi propia toallita Clorox”, dijo.

También aconsejó nunca usar los vasos que hay en la habitación, sobre todo sin que los laves antes de utilizarlos.

De igual manera, también sugirió no sentarse sobre el cubrecamas, aquellos que está encima de la sábana y de la manta, pues de la ropa de cama es lo que suele no lavarse de manera regular, quizá solo una vez al año.

De igual forma, si la recámara tiene alfombra, nunca andes descalzo sobre ella, y también es recomendable usar sandalias al interior de la ducha.

Otras de sus recomendaciones es no verter hielos en las cubiteras que hay en las habitaciones; lo mejor es ponerle una bolsa de plástico en su interior si vas a usarlo. También sugiere llevar nuestra toalla de casa a los viajes para no usar las que están puestas en los baños de las recámaras de hotel, pues puede que no estén bien lavadas o esterilizadas.

Te puede interesar:

* 5 tips para evitar que te cobren de más en los hoteles

* Un botón de un elevador tiene 737 veces más gérmenes que el asiento de un inodoro, señala un análisis

* Exempleada de hotel advierte en TikTok de los peligros que puede haber en los colchones y papel higiénico de las habitaciones