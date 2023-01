Natti Natasha en medio de hilos y con un body transparente deja ver sus pechos voluptuosos

La cantante Natti Natasha a través de sus redes sociales se mantiene muy activa para estar mucho más cerca de sus fanáticos. Por ello, el pasado martes compartió una particular foto donde sale posando de una manera atrevida sin caer en lo vulgar.

La dominicana lució un maquillaje sobrio, posó frente al espejo y viendo de una manera pícara dejó a millones de seguidores de la red social Instagram con la boca abierta, debido al body con transparencias y llena de hilos que en parte cubrió sus grandes pechos.

La pareja de Raphy Pina no perdió la oportunidad de interactuar con aquellos que se mantienen atentos al contenido que comparte en la aplicación. Por ello, les hizo una pregunta que a algunos les dio risa: “Primer flow del año, quién se bañó hoy también?“, fue el mensaje que acompañó la postal compartida en la red social Instagram.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo para dedicarle algunos mensajes sobre lo más reciente que la intérprete de ‘Tiempo’ quiso compartir con sus fanáticos.

Una usuaria de la plataforma de la camarita vio un poco más allá que otros internautas, pues en la imagen se puede apreciar que el teléfono se encuentra un poco deteriorado, al tiempo que señaló que pudo haber sido Vida Isabelle la encargada de dejarlo de esa manera.

“Pero bella”, “El agua está fría Natti”, “Pero Vida ha destruido ese celular, ahí es que uno conoce la paciencia”, “Yo me baño todos los días”, “Tengo par de días que no sé lo que es eso”, “Natti viene a darlo todo este 2023, te amo”, “Te esperamos en Chile este 2023”, “La dura de las duras”, “Bueno, en mi país nos bañamos todos los días”, “Te súper amo con todo mi ser”, “Todos queremos el mismo objetivo”, “Yo estoy limpio, me bañp mañana bebé”, “Buenas noches, te cuidas mucho”, “Bella como siempre”, “Divina”, “Mis aplausos y el premio del primer flow del año va para Natti”, “La reina del género”, “Eres lo máximo”, “Guapísima”, “Mamasota”, “La mayor de América Latina”, “Justo me bañé también”, “Siempre siendo la más linda”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

