“Maestra del año” en escuela de Texas fue hallada muerta a tiros en su patio trasero

Una mestra de escuela primaria en Texas que llegó a ser nombrada como “Maestra del año” en 2021 en su escuela fue encontrada muerta a tiros en su patio trasero después de un presunto incidente doméstico, informaron las autoridades.

El fatídico tiroteo en el que murió Wendy Duan, de 28 años, ocurrió justo antes de las 10:00 p.m. del sábado en el suburbio de Sugar Land, en Houston, reseñó New York Post.

Según la policía, un hombre que no ha sido identificado se encuentra como sospechoso, pero no estuvo en custodia hasta el lunes por la mañana. Hasta el momento no hay detalles adicionales sobre el presunto autor.

Los agentes tuvieron que ser enviados al apartamento luego de recibir informes de múltiples disparos. Al llegar, hallaron el cuerpo sin vida de Duan a causa de heridas de bala en su patio.

Por su parte, un vecino le indicó a la estación ABC 13 que llegó a escuchar cuatro disparos, en un crimen que se presume está relacionado con la violencia doméstica.

El Distrito Escolar Independiente de Alief afirmó en un comunicado que Duan trabajó como asistente de maestro de escuela primaria desde 2017.

Asimismo, en una publicación de su página de Facebook, Duan afirmó que fue condecorada como “Maestra del año” en inglés como segundo idioma (ESL).

“Nos entristece profundamente saber sobre el trágico fallecimiento de la empleada de Alief ISD, Wendy Duan”, manifestó el distrito escolar en un comunicado. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento difícil”.

