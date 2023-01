Yailin, la esposa de Anuel, muestra el rostro de su bebé en un eco y los seguidores señalan a quién tiene parecido

Cattleya, la hija de Anuel y Yailin, ya tiene un perfil en Instagram y posee más de 543,000 seguidores. Allí Yailin mostró una ecografía del rostro de su bebé y los internautas comenzaron a decir a quién se parece.

Más de 7,000 comentarios fueron los que recibió esta publicación de personas asegurando que se parece a alguno de sus padres o a su hermano Pablo, el hijo de Anuel.

Estos son algunos de los mensajes que se pudieron ver en el post del Instagram de Cattleya: “Se parece a los dos, que Dios la bendiga”, “Ella se parece a sus dos padres”, “Una copia de Anuel” y “Pablito” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Esta publicación llega luego de que se rumorara que Yailin ‘la más viral’ estaba sufriendo complicaciones con su embarazo y que hasta ya había dado a luz. Estos rumores iniciaron luego de que la dominicana publicara una foto recibiendo tratamiento médico intravenoso y acariciando su pancita de embarazada.

Hasta los momentos se desconoce por cuál motivo habría recibido asistencia la cantante y bailarina dominicana.

Cuando Yailin anunció su embarazo junto a Anuel, luego de una fiesta de revelación de sexo junto a familiares, ella habló de lo que sentía al esperar a su primer bebé: “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”.

