Liliana Rodríguez está en ‘La Casa de los Famosos’ y el público dice de todo

Este martes 17 de enero comenzó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ a través de las pantallas de Telemundo. Una de las novedades que trajo consigo esta edición fue que la mayoría de las celebridades que participan se dieron a conocer la misma noche que inició el reality show.

Liliana Rodríguez es una de las personalidades que ingresó a la casa y el público estalló al verla llegar. En las redes sociales no tardaron en llegar las reacciones tras el ingreso de la venezolana y algunos internautas dejaron saber lo que esperan de la participación de Liliana Rodríguez en este programa.

“Fijo va hablar del padre, que no la quiere, que lo ha buscado, pero que él nada que las quiere”, “¿Que le irás a decir Osmel? quiero ver la elegancia combatiendo a la ordinariez”, “Espero que sea la primera en salir. Ni el propio papá la soporta”, “3 días dura con lo problemática que es la doña”, “Imperdible!!! Me encanta Liliana”, “A mi me encanta!!! Esta mujer, jajajajajajaj es demasiada la tramoya, no me imagino una pelea”, “Para ese programa ella si es perfecta” y “ ahora si se.prendio esto” son parte de los comentarios que dejó el público de ‘La Casa de los Famosos’.

Desde hace semanas el público pedía ver a Liliana Rodríguez participando en esta edición del reality show de Telemundo. Así lo dejaron saber en diversas oportunidades a través de las redes sociales.

“HURACAN MORILLO, O SEA LA GRAN LILIANA RODRIGUEZ MORILLO”, “Queremos a lilianaaaaaaaaaa”, “Liliana Rodriguez”, “Liliana y Lilibeth Morillo”, “Liliana Morillo es la mejor del mundo, la venezolana más carismática que conozco” y “Necesitamos a las Morillos completas, Liliana, Lilibeth y a Lila que tienen mucho que contar”, dijeron.

