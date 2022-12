Kylie Jenner responde a críticas por publicar fotos de sus hijos para encubrir a Balenciaga

La polémica por la supuesta publicidad que sexualiza a menores de edad de la casa de moda Balenciaga sigue afectando a las Kardashian, ahora Kylie Jenner ha alzado la voz para dejar en claro que sus nuevas fotos familiares tienen nula relacionadas con la controversia.

Kylie compartió en Instagram algunas imágenes en las que aparecen sus hijos, Stormi, de 4 años, y su hijo de 9 meses. El contenido compartido se da casi una semana después de que Balenciaga estuvo en el ojo del huracán por las imágenes publicitarias para la colección 2023.

Jenner ha sido implicada en la polémica, ya que su hermana Kim Kardashian ha sido imagen de la marca y en consecuencia han implicado a la familia. El escándalo fue tan mediático que Kim emitió una disculpa por la campaña que involucra a menores de edad.

Kylie fue severamente atacada en redes sociales por publicar contenido referente a sus hijos, muchos interpretaron la acción como un acto de encubrimiento a Balenciaga al exponer a sus hijos. La principal crítica vino de TikTok.

Según E!, la respuesta de Kylie video corto también se produjo menos de 24 horas después de que Kim rompiera el silencio sobre la controversia que rodea a la casa de moda.

Balenciaga emitió una disculpa por primera vez a principios de esta semana después de que aparecieran imágenes de una campaña publicitaria que mostraba a niños pequeños posando con osos de peluche que parecían estar vestidos con disfraces BDSM (práctica erótica entre adultos).

“He estado callada en los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto”, escribió Kim en una publicación del 27 de noviembre compartida en Instagram.

