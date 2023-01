La FDA propone que la vacuna contra Covid-19 sea anual, igual que la influenza

El regulador de salud de Estados Unidos propuso este lunes una dosis anual de la última vacuna contra el Covid-19 actualizada para adultos sanos, similar a la campaña de inmunización contra la influenza, ya que apunta a simplificar la estrategia de vacunación contra el virus en el país.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) también solicitó a su panel de asesores externos que considerara el uso de dos inyecciones de la vacuna Covid al año para algunos niños pequeños, adultos mayores y personas con inmunidad comprometida.

El regulador propuso la necesidad de una selección rutinaria de variantes para actualizar la vacuna, similar a la forma en que se cambian anualmente las cepas de las vacunas contra la gripe, en documentos informativos antes de una reunión de su panel el jueves.

La FDA espera que los calendarios anuales de inmunización puedan contribuir a un despliegue de vacunas menos complicado y menos errores de administración de vacunas, lo que lleva a mejores tasas de cobertura de vacunas.

La propuesta de la agencia estaba en las líneas esperadas, luego de su anuncio de su intención de actualizar el mes pasado.

La administración Biden también ha estado planeando una campaña de refuerzo de vacunas cada otoño, según informa The Wall Street Journal.

Actualmente, la mayoría de las personas en Estados Unidos primero deben recibir dos dosis de la vacuna Covid original con un intervalo de al menos tres o cuatro semanas, según la vacuna, seguidas de una dosis de refuerzo unos meses después.

Las dosis primarias de la vacuna de Pfizer para niños y personas incluyen tres inyecciones, y la tercera es una inyección bivalente administrada unos dos meses después.

Si el panel vota a favor de la propuesta, las vacunas bivalentes de Pfizer Inc (PFE.N) y Moderna Inc (MRNA.O), que apuntan tanto a Ómicron como a las variantes originales, se usarían para todas las dosis de la vacuna Covid-19, y no solo como refuerzos.

