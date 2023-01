Karol G se confiensa: “Quiero estudiar y prepararme”

Karol G conversó con ‘El Gordo y La Flaca’ en Los Ángeles, tras salir de un juego de NBA al que asistió luciendo una camisa que hace alusión a la canción de Shakira con Bizarrap. “Te quedó grande”, dice el top de la colombiana.

En medio de tanta gente que se acercaba a saludarla ella respondió algunas preguntas al programa de televisión de Univisión. Una de las cosas que mencionó la intérprete de ‘Provenza’ fue que quiere prepararse mucho más para darle mejores cosas a sus millones de seguidores en todo el mundo.

“Quiero estudiar y prepararme para hacer cosas nuevas, más chimbas y mejores… extraño a mi público”, dijo la colombiana.

Karol G ese fin de semana dio un concierto en Los Ángeles. La colombiana no estaba en un escenario desde el año pasado, cuando se despidió de los escenarios el año pasado tras finalizar su tour por Estados Unidos. Allí Karol G dio 33 conciertos, los cuales estuvieron todos agotados. También vivió mágicos momentos junto a sus fanáticos que seguramente atesorará durante toda su carrera.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”.

