Zlatan Ibrahimovic elogió a Messi pero lanzó crítica a la selección argentina: “Se portaron mal, no van a ganar nada más”

Tras la Copa del Mundo donde Argentina salió campeón en Qatar, el futbolista Zlatan Ibrahimovic comentó en una entrevista para Radio France sobre la gesta conseguida por la Albiceleste, aunque fue crítico por la actitud del seleccionado y solo rescató a Lionel Messi, al cual también terminó elogiando.

Durante el camino de Argentina al título hubo muchas polémicas por supuestas actitudes antideportivas de parte de los argentinos, tanto en el partido de cuartos de final contra Países Bajos, como en la misma final ante Francia; y esto lo destacó el futbolista sueco.

“Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, comentó el jugador de 41 años.

Zlatan también se lamentó por Mbappé, pues su increíble actuación en la final anotando tres goles y uno más en la tanda de penales, no le alcanzó para alzar su segunda Copa del Mundo. “Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé”.

Ibra actualmente se sigue recuperando de su lesión de ligamentos cruzados la cual lo ha tenido lejos de las canchas desde el inicio de la temporada y aunque ya se encuentra recuperado, no quiere acelerar el proceso y se espera que volverá con el Milan a finales de febrero.

